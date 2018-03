​Una informació falsa d'«OK diario» irrita els Mossos

Sitúan a un comisario fallecido en el 2016 al frente de las comunicaciones del 1-O. Rigor y respeto, por favorhttps://t.co/9j3c7ACuEB via @okdiario — Mossos (@mossos) 20 de març de 2018

Patinada majúscula d'OK diario, en un article que publica avui on apunta que quatre dels 21 caps dels Mossos d'Esquadra són separatistes i que, tot i això, continuen al seu càrrec . El problema és que un dels quatre assenyalats és David Tomás Piqué Batallé, que va morir el 2016.Els Mossos d'Esquadra han publicat un tuit on demanen “rigor i respecte”.Els quatre caps que, segons el diari, continuen al cos tot i l'aplicació del 155 són: Manel Castellví del Peral, responsable de la Comissaria General d'Informació; Joan Carles Molinero Juncá, cap de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona; Antoni Verguer Sans, cap de la Comissaria General d'Investigació; i l'esmentat David Tomás Piqué Batallé, a qui situen com a cap de la Comissaria Superior de Coordinació, i qui “va tenir un paper primordial en les comunicacions de l'1-0”.I el diari va més enllà: “Els agents de la Policia i la Guàrdia Civil han rebut l'advertència dels seus superiors que vagin en compte amb aquests caps perquè tenen evidències de les seves simpaties independentistes i, per tant, qualsevol informació rellevant pot acabar sent utilitzada en contra dels interessos del 155”.

