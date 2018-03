La Fiscalia manté la petició de presó sense fiança per a Sànchez

Joaquim Forn, al Pati dels Tarongers en la legislatura passada Foto: Adrià Costa

L'expresident de l'ANC i diputat de JxCat Jordi Sànchez ja ha acabat l'enèsim intent per poder ser present als plens del Parlament, però no ha convençut la fiscalia. A diferència del canvi de criteri respecte el conseller d'Interior, Joaquim Forn, per qui el ministeri fiscal ha demanat posar-lo en llibertat a canvi d'una fiança de 100.000 euros, la petició pel que fa al candidat a la presidència es manté en la negativa a deixar-lo sortir.Una posició coincident amb la de l'acusació particular de Vox. A diferència del que ocorre amb Forn, el ministeri fiscal entén que, en el cas de Sànchez, persisteix el risc de reiteració en els delictes de rebel·lió o sedició o malversació de recursos públics que se li van imputar indiciàriament.La defensa de Sànchez ha declarat al Tribunal Suprem des de les 11h i durant prop d'una hora i mitja per defensar el recurs interposat contra la decisió del jutge Pablo Llarena de no deixar-lo en llibertat per assistir als plens de la cambra catalana perquè hi havia risc de reiteració delictiva. No és la primera vegada que el jutge del Suprem fa aquest avís: durant el mes de gener, a petició del vicepresident, Oriol Junqueras, va voler deixar clar que no ho permetria . L'alt tribunal, però, no té previst resoldre l'apel·lació aquest mateix dimarts.En tots els casos, Llarena ha afirmat que els delictes que està investigant i que fan referència a Sànchez es van desplegar precisament des d'actuacions legislatives i executives "clarament il·legals, i desatenent de manera flagrant els controls constitucionals, judicials i institucionals" de l'ordenament jurídic espanyol. Per això, el seu retorn al Parlament -segons la visió de Llarena- podria comportar un abús, de facto, del càrrec, en favor dels objectius polítics que la cambra catalana persegueix.La decisió del jutge de deixar Sànchez en llibertat es produirà després d'una vista en la qual la seva defensa -dirigida pel despatx barceloní Molins & Silva- ha justificat el recurs d'apel·lació presentat el 6 de febrer. Els magistrats de la sala són Miguel Colmenero, Alberto Jorge Barreiro i Francisco Monterde.Sànchez, doncs, ha pogut sortir temporalment de Soto del Real -on hi està empresonat de manera provisional des del 16 d'octubre- per respondre l'auto de Llarena. Per altra banda, el número dos de Junts per Catalunya podria tornar a comparèixer properament davant de la sala, aquesta vegada pel recurs presentat després que el magistrat instructor tampoc li permetés assistir al debat d'investidura . De fet, durant la vista d'aquest dimarts, el seu lletrat, Jordi Pina, també ha demanat a la sala que es pronuncií sobre el recurs pendent relatiu al ple d'investidura.El ple per triar nou màxim dirigent de la Generalitat ja s'ha ajornat dues vegades en els últims dos mesos. De fet, el president del Parlament, Roger Torrent, va fer mans i mànigues per evitar la celebració de la sessió d'investidura de Sànchez , a l'espera que es resolgui el recurs presentat i que, actualment, encara està en tramitació. No obstant això, el PDECat i ERC ja encaren un pla C alternatiu a la presidència de l'exlíder de l'ANC, donada la urgència per conformar govern i la manca d'expectatives.Just abans de Sànchez, la vista per estudiar el recurs presentat per la defensa de Joaquim Forn ha durat 40 minuts, sense la presència del conseller d'Interior. Inicialment, Forn havia sol·licitat assistir al Suprem personalment però a darrera hora del dilluns la seva defensa va presentar un escrit demanant que no se'l traslladés des de la presó perquè havia canviat de criteri i no volia ser-hi ni tampoc intervenir. La petició, però, va arribar a les 14h de la tarda i no hi va haver temps de cursar-la.Per això, aquest matí la Guàrdia Civil l'ha traslladat des d'Estremera (on està reclòs des del 2 de novembre) fins a les dependències de l'Audiència Nacional, on habitualment esperen abans de declarar al Suprem. Un cop als calabossos, els advocats han tornat a demanar que no fos traslladat al Suprem perquè no volia estar present a la sala ni tampoc demanar un últim torn de paraula. Per això, finalment, no se l'ha traslladat fins al Tribunal Suprem (situat a tocar de l'Audiència Nacional) i la vista ha arrencat aquest dimarts a les 10.10 sense la presència de Forn.La vista s'ha celebrat davant la sala d'apel·lacions –formada per tres magistrats- per analitzar un recurs presentat per la defensa de Forn contra una decisió del jutge instructor, Pablo Llarena, del mes de febrer. Llavors, ja va denegar a Forn sortir en llibertat al·legant risc de reiteració delictiva. En aquell moment, Forn ja havia deixat l'acta de diputat. Ara, però, el fiscal ha canviat de criteri a petició de la Fiscalia General de l'Estat i ha demanat deixar en llibertat el conseller a canvi d'una fiança de 100.000 euros.En les dues compareixences han pres la paraula la Fiscalia, l'advocacia de l'Estat, l'acusació popular que exerceix Vox i l'advocat de la defensa. Pel que fa al partit ultraespanyolista, ja havia avançat que demanaria que es mantingués la presó provisional dels dos acusats i, en el cas de Forn, va recordar que va tenir un "paper rellevant" en el "control polític" dels Mossos durant l'1 d'octubre.

