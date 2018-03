​Un estudi encarregat per Colau nega un efecte barrera del tramvia a la Diagonal

Un tramvia a la plaça de Glòries Foto: Mariona Batllés

Presentació de l'estudi de l'Institut Cerdà amb Pere Macias a l'esquerra. Foto: Jordi Bes

El govern d'Ada Colau ha mostrat aquest dimarts el darrer estudi que ha encarregat sobre els efectes de la unió del tramvia per l'avinguda Diagonal entre les places de Francesc Macià i Glòries, a tres dies del ple que ha de decidir sobre aquesta infraestructura, que per ara no té prou suports . Es tracta de l'anàlisi sobre els efectes del comerç, que ha elaborat l'Institut Cerdà, i que contradiu la preocupació que expressen alguns comerciants des dels temps de la consulta sobre el tramvia –com l'associació Diagonal Barcelona-, que es va celebrar el 2010. Al contrari del que pensen, segons sosté l'estudi, el tramvia no suposarà un efecte barrera.Així, la reducció de la superfície ocupada per la mobilitat tindrà reduccions d'entre el 40% i el 60%, a excepció del tram de Glòries, on augmentarà un 300%. També subratlla que es produirà un "efecte aparador", és a dir, que el projecte generarà una major exposició del comerç als potencials compradors, multiplicant-se per 1,5 als trams ja consolidats fins per 44 a la zona de Glòries. Es calcula que el nombre de clients potencials s'incrementarà a tota la Diagonal on no hi ha tramvia, i fins als 2.200 en alguns trams de nou pròxims a Glòries.L'estudi ha tingut en compte el tram de la Diagonal entre les places de Glòries i Francesc Macià, el sencer on s'hauria d'intervenir per connectar el tramvia, malgrat que Colau planteja començar només entre Glòries i Verdaguer, i la resta no té calendari. Conclou que els beneficis de la unió, quan estigui completada i consolidada, es repartiran de manera molt desigual per la Diagonal: l'increment de la facturació de les botigues existents serà del 22% entre Sardenya i Badajoz, que inclou bona part del primer tram on el govern preveu estendre el tramvia, i que és el menys dinàmic comercialment, ja que més d'un de cada quatre locals estan tancats.No obstant això, és molt menor si es té en compte la resta de la Diagonal sense tramvia, i on el comerç ja està molt més consolidat. Oscil·laria entre el 2% –Macià-Passeig de Gràcia, on l'anterior govern de Xavier Trias ja va eixamplar les voreres- i el 3% –Passeig de Gràcia-Sardenya-, fent que en global l'augment de la facturació es quedi en el 4%. Si s'entra més a fons, les diferències van entre el 40% d'increment dels comerços més pròxims al tram de la Diagonal més pròxim a Glòries, i de l'1% de l'àrea d'influència de Macià-Passeig de Gràcia.El projecte té "la principal amenaça" en les obres. L'Institut Cerdà avisa que es pot produir una reducció del 5% del nombre d'establiments mentre s'executin, raó per la qual recomana a l'Ajuntament mesures per minimitzar-ho. Implicarien oferir ajudes als comerços, com ara a la rehabilitació i bonificacions fiscals. Prenent com a referència projectes similars de ciutats franceses, es calcula que es tardaria entre 1 i 4 anys a recuperar el teixit comercial perdut, mentre que la posterior fase de consolidació encara tardaria una mica més. A França cal que passin sis anys per veure un 16% d'increment de botigues.Segons el director de l'estudi i de l'àrea de territori de l'Institut Cerdà, Lluís Inglada, "el projecte fa el contrari del que es tem", i és reduir l'efecte barrera perquè la substitució dels mitjans de transport –el tramvia per l'autobús, i l'eliminació de carrils de cotxe- redueix els fluxos de trànsit. En la seva opinió, la connexió del tramvia "genera un entorn més amigable pel comerç". Per a elaborar-lo, s'han basat en els estudis de mobilitat del projecte, la base de dades de comerç, una trentena d'entrevistes amb entitats i l'anàlisi de sis ciutats (Saragossa, Bordeus, Lió, París, Milà i Sidney).A la presentació ha participat el director municipal del projecte del tramvia, Pere Macias, que és vocal del patronat de l'Institut Cerdà, una fundació privada sense ànim de lucre. L'anàlisi, que ha costat 46.000 euros a l'Ajuntament, s'havia de presentar durant els treballs de la comissió d'estudi sobre el tramvia, però tot just es va lliurar la setmana passada malgrat que fa 10 mesos que s'estava elaborant. El motiu és que fins fa un mes no s'han disposat de les dades de comerç de l'Ajuntament corresponents al 2016.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)