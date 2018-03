Un investigat per replicar la web del referèndum s'acull al dret a no declarar

Arriba als jutjats el tarragoní investigat per replicar la web del referèndum. A les 10 h ha de comparèixer davant el jutge https://t.co/brEHaXmR7P pic.twitter.com/nxrKsKznem — NacióTarragona (@naciotarragona) 20 de marzo de 2018

Dídac Ríos, investigat per replicar el web del referèndum, s'ha acollit al dret a no declarar davant el jutge. Segons el seu advocat, Carlos Perdiguero, han pres aquesta decisió, ja que "no hi ha cap tipus de base per efectuar aquest tipus d'acusació". El mateix lletrat ha explicat a la sortida dels jutjats que el tarragoní no va rebre "en cap moment un requeriment per deixar de fer alguna activitat que comportés un delicte de desobediència" i per tant, entenen que no se'l pot acusar per aquest fet.Perdiguero també ha remarcat que "el delicte del referèndum va desaparèixer l'any 2005 i que va ser derogat i per tant, entenem que ni el delicte de referèndum existeix ni qualsevol activitat destinada a promoure'l tampoc existiria".Aquesta setmana presentaran un escrit davant el Jutjat d'Instrucció número 6 demanant l'arxivament de la causa perquè "creiem que no hi ha base de cap tipus per tirar endavant aquest procediment". Un cop presentat, serà el mateix magistrat qui decidirà si tira endavant o bé queda arxivat.L'advocat ha destacat que la particularitat de la causa és que deriva del jutjat de Paterna, que investiga a 15 o 20 persones i "s'ha inhibit en favor de diferents jutjats", com els de Barcelona, Tarragona, Reus, Manacor o Sant Feliu, entre altres i aquests estan rebent aquest tipus de temes.Ríos ha rebut el suport d'un quarantena de persones que s'han concentrat a les portes de l'Audiència de Tarragona.Aquesta citació és la continuació de la que va rebre el passat 25 de setembre davant la policia espanyola. El tarragoní es va acollir al dret a no declarar per aquest mateix fet . En aquella ocasió, Perdiguero -que va acompanyar a dos investigats a Ríos a un jove de Reus-, va recriminar a la policia que els citessin sense conèixer en qualitat de què compareixien, si com a investigats o com a testimonis, ja que "això suposa comparèixer amb la presència d'un advocat i no està a expenses d'un buit legal que no hauria d'existir". El mateix lletrat va afirmar que el procés que s'havia seguit "no segueix la llei d'enjudiciament criminal".L'altre jove, de 30 anys, també investigat per replicar la web del referèndum, ja va ser citat pel jutge de Reus el passat 30 de gener. El reusenc es va acollir al dret a no declarar, segons va explicar el seu advocat, Lluís Gibert, perquè van considerar que "no era el moment de fer-ho", ja que se l'investiga per un delicte de desobediència, del qual "no hi ha cap element de la tipologia penal que se li pugui atribuir".

