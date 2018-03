Marc Capdevila relata l'ebullició de principis del segle XX a «El jaç del Faquir»

Marc Capdevila, en una imatge d'arxiu. Foto: Lourdes Casademont

El funeral de mossèn Cinto Verdaguer, l'ambient bohemi d'Els Quatre Gats o les visites al Cau Ferrat de Sitges de la mà del seu avi Conrad són alguns dels moments que desvetllaran l'esperit inquiet i crític de Marcel Furriols, el protagonista de la darrera novel·la de Marc Capdevila, El jaç del Faquir , des de divendres 16 de març a les llibreries.El llibre forma part de la col·lecció Fil de la història , que dirigeix Agustí Alcoberro, i segueix les aventures d'un personatge que neix en un ambient encotillat i gens estimulant, però aviat descobrirà una gran passió: formar part de la història del pensament i deixar petja com els grans homes a través del coneixement. I com, malgrat això, els vents de la història li aniran posant entrebancs, un rere l'altre.En el seu trajecte vital, Furriols toparà amb algunes de les ments més brillants de principis del segle XX: Santiago Rusiñol, Bertrand Russell, Sigmund Freud, o J.M. de Sagarra. També se les haurà amb l'horror de la guerra, amb la malaltia i les penúries, amb revoltes socials, amb la soledat de la presó, amb l’enyorança d’una pàtria llunyana, amb el dol de l’amor perdut i, per sobre de tot, amb l’anhel de venjança.Marc Capdevila va ser guardonat el 2007 amb el premi Sebastià Juan Arbó per Aigua pudenta, una novel·la de postguerra ambientada a Tona, el poble on viu des de fa dues dècades. També és guionista de la websèrie catalana Solisombra. Braç a braç amb el seu germà Joan, han realitzat diversos documentals per a televisió, com Els búnquers de Franco o Manén, el geni oblidat.© Marc Capdevila© Editorial Efadós, 2018

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)