La cúpula de l'Església catalana, vetada per visitar Junqueras

La cúpula de l'Església catalana no pot visitar Oriol Junqueras a la presó d'Estremera. El pare abat de Montserrat, Josep Maria Soler, i el bisbe de Solsona, Xavier Novell, han sol·licitat per diferents vies veure el líder d'ERC en els darrers mesos i no han rebut l'autorització pertinent, tal com han confirmat fonts coneixedores de la situació de Junqueras aEl pare abat de Montserrat ja va visitar dimecres de la setmana passada Jordi Sànchez i Jordi Cuixart a la presó de Soto del Real . La trobada amb l'exlíder de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) -i encara candidat a la presidència- i amb el president d'Òmnium va transcendir després després de la conversa al centre penitenciari. Sànchez, Cuixart i el mateix Soler van preferir no detallar el contingut de la conversa.Soler, que ha mantingut contacte amb la família de Junqueras des que està reclòs a Estremera, s'ha mostrat crític amb els empresonaments els líders independentistes i, a través de les xarxes socials, va difondre un missatge a finals del 2017 en què denunciava que la presó "dificulta la construcció de ponts de diàleg" El bisbe de Solsona també ha intentat poder veure Junqueras a la presó madrilenya. Fonts coneixedores dels moviments de Novell relaten que la resposta que va rebre el prelat és que no havia seguit el "protocol correcte". "Tampoc hi ha hagut molta voluntat per facilitar-ho", afegeixen les mateixes fonts. El dirigent republicà sí que ha pogut conversar amb altres sacerdots que l'han visitat a Estremera, amb una vinculació més directe amb l'entorn del vicepresident català.La decisió final per poder visitar els presos depèn del director del centre penitenciari. Els reclusos han de presentar una llista amb els noms de les persones que volen veure a la presó i han d'esperar a rebre l'autorització per concretar el contacte. Passa el mateix amb les trucades telefòniques, que s'han de documentar prèviament si es reclama algun canvi.A banda dels moviments personals de Soler i Novell, els bisbes de les diòcesis catalanes s'han referit de forma col·lectiva a la situació dels presos polítics. En un document elaborat el febrer passat , els prelats van instar l'Estat a fer una reflexió "serena" sobre els empresonaments preventius de membres del Govern i dels dirigents del sobiranisme civil. En una carta oberta a les autoritats espanyoles, els bisbes consideraven que aquesta reflexió era necessària per "propiciar" un "clima de diàleg". En el document també reclamaven que es tingués en compte "les circumstàncies personals dels afectats".

