La formació d'extrema dreta Somatemps fracassa en el seu intent de contractar un castell al Bages

El castell de l'Oller del Mas (el Bages) no contractarà les seves instal·lacions a la formació d'extrema dreta Somatemps, després que un responsable de l'entitat nacionalista el reservés i ho fes públic a través del seu web i les xarxes socials.Després quepubliqués que Somatemps anunciava la celebració del seu quart aniversari a les instal·lacions de l'Heredat de Manresa, l'Oller del Mas ha confirmat al diari que "evidentment" l'acte "queda anul·lat", i que la reserva s'havia realitzat a títol particular sense comunicar ni el tipus d'acte ni qui hi havia al darrere. Somatemps es va fundar a Santpedor fa uns quatre anys de la mà de Josep Ramon Bosch i altres espanyolistes catalans. En els seus origens pretenia tenir una funció com la que posteriorment va desenvolupar Societat Civil Catalana, fundada pel mateix Bosch, però ho van descartar perquè de seguida es va omplir de persones provinents de formacions feixistes.Malgrat el posterior naixement de Societat Civil Catalana, Somatemps va continuar existint, amb una funció més propera al revisionisme històric, negant l'aixecament militar de 1936 i defensant que era la República la que s'havia instaurat a través d'un cop d'Estat.

