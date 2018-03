Troben el cadàver del caiaquista desaparegut quan anava de Mataró a Blanes

La platja de Blanes, en una imatge d'arxiu Xavier González

Els equips de recerca han trobat el cos sense vida de l'home de 58 anys que va desaparèixer mentre realitzava una ruta en caic entre Mataró i Blanes, d'uns 30 quilòmetres, aquest cap de setmana, segons ha avançat el 324 El caiaquista va sortir dissabte a primera hora de la capital del Maresme amb la intenció de fer una travessia fins a la capital de la Selva Marítima, on es preveia que arribés pels volts de les quatre de la tarda. L'home és expert en caiac i ja havia fet en diverses ocasions aquesta ruta. Al veure que no arribava el germà de l'home, que l'anava seguint per terra, va donar l'alerta als equips d'emergència que de seguida es van posar a treballar.Durant tot el matí del dilluns Bombers, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Creu Roja i Salvament van estar pentinant diferents punts. Concretament, una embarcació i una unitat subaquàtica dels Bombers van resseguir la zona compresa entre Blanes i Santa Susanna, una embarcació de Salvament va rastrejar la costa de Mataró, Pineda de Mar i fins a Malgrat de Mar i una altra de la Creu Roja va pentinar la zona de Lloret de Mar fins a Arenys de Mar. Al migdia, s'hi ha incorporat una unitat aquàtica dels Mossos.

