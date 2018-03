Serret confirma que Turull serà el candidat a la investidura

La consellera d'Agricultura Meritxell Serret (ERC) ha confirmat aquest matí a TV3 el que va avançar ahir NacióDigital : que Jordi Turull serà el candidat a la investidura de president de la Generalitat si el Suprem desestima deixar Sànchez en llibertat per poder assistir a la sessió. "Turull està sobre la taula i per a mi és una bona notícia", ha dit.Així, la investidura d'un president i la conformació de Govern estan a punt de resoldre's. Segons confirmen fonts de JxCat i ERC, les dues principals formacions de l'independentisme tenen previst aparcar durant els propers dies l'opció de Jordi Sànchez i posar sobre la taula la del conseller de Presidència, Jordi Turull, com a alternativa viable. D'aquesta manera, el ple per ungir-lo president es faria dimecres o dijous de la setmana vinent, en plena Setmana Santa.Posteriorment, Serret ha atribuït a una "confusió" haver donat per fet en declaracions a TV3 que JxCat ja havia proposat formalment Jordi Turull com a candidat a la presidència de la Generalitat en substitució de Jordi Sànchez. Des de Ginebra, Serret ha explicat a RAC1 que ha fet les declaracions basant-se només en el que ha llegit a la premsa.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)