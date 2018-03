La xarxa viària recupera la normalitat després d'una nevada notable a Collserola i el prelitoral

#324eltemps . Baixant per la carretera de Vallvidrera, incomprensiblement tallada per la guàrdia Urnana de BCN pic.twitter.com/Lq0DxwmEpd — Enric Ticó (@enric_tico) 20 de març de 2018

El Tibidabo, aquest matí. Foto: Alfons Puertas

La cota de neu volta els 200 metres, tot i que hi ha sectors on queda al voltant dels 100 metres. Mapa amb temperatura, ratxes de vent actual i precipitació acumulada + imatge del producte radar d'estimació pluja-neu. #meteocat pic.twitter.com/40pLcCdChN — Meteocat (@meteocat) 20 de març de 2018

Bonica imatge de la nevada que cau ara mateix a la població de Collsuspina. #meteocat pic.twitter.com/OOMgYKrBhr — Meteocat (@meteocat) 20 de març de 2018

Bon dia Catalunya!!! Bon dia Moianès!!! Bon i nevat dia Moià!!! Benvinguda primavera 😂



🌨☃️⛄️❄️❄️❄️❄️ pic.twitter.com/cF1kQ0We5F — Sílvia Mur 🎗 (@silvia_mur) 20 de març de 2018

La neu ha tornat a fer acte de presència aquesta matinada a cotes baixes d'arreu del país. El temporal, però, ja és història, i Protecció Civil ha desactivat el pla Neucat, que es va posar en marxa ahir a la tarda. A mig matí ha sortit el sol i farà vent i fred. La xarxa viària ha recuperat la normalitat i l'ús de cadenes només és obligatori en tres carreteres secundàries.A primera hora del matí, la nevada s'ha concentrat sobretot al litoral i prelitoral, el Vallès , el Barcelonès, la Catalunya Central, l'Urgell, la Segarra i la Noguera, entre d'altres. A la costa, la cota de neu ha baixat fins als 100 metres i l'afectació ha estat important, amb uns 25 cm, en llocs com Collserola o el Tibidabo, on s'ha restringit el trànsit. Als altres punts, la cota de neu s'ha situat per sobre els 300 metres. A mesura que han anat passant les hores, la nevada s'ha desplaçat, retirant-se de les comarques d'Osona, Moianès i Bages, cap al litoral i prelitoral central i sud.La neu ha obligat a circular amb cadenes en punts a poca alçada (queden tres carreteres secundàries). A hores d'ara també queden tres carreteres tallades per la nevada: la BV-2425 a Castellví de Rosanes, la BV-4024 a Bagà i la GIV-5201 a Viladrau.A més durant tot el matí s'ha hagut de circular amb precaució en moltes vies, com a la C-16, a Sant Cugat del Vallès, perquè hi havia neu o glaç a la calçada. En aquest punt, s'han aixecat les barreres dels túnels de Vallvidrera, a causa de les grans retencions de trànsit. Podeu consultar l'estat de les carreteres en directe, aquí. Degut a l'episodi de neu, Trànsit ha decidit allargar la restricció de vehicles pesants de més de 7,5 tones fins a les 8 del matí. Llavors, s'han aixecat a la C-25, C-37, C-17 i C-16, a l'A-2 (Tàrrega- Esparreguera) i l'N-340, entre Vallirana i Sant Cugat.La neu ha afectat lleugerament el transport públic. Hi ha hagut retards a la línia del Vallès de Ferrocarrils. També s'ha suspès el transport escolar al Moianès i la Segarra.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)