Barcelona activa en fase d'alerta el Pla d'Actuació Municipal per Neu i Gel

L'Ajuntament de Barcelona ha activat a dos quarts de deu de la nit d'aquest dilluns el Pla d'Actuació Municipal per Neu i Gel en fase d'alerta per nevades. Ho ha fet davant la previsió meteorològica que indica que hi pot haver precipitacions en forma de neu en cotes altes de la ciutat. El consistori té a punt els equips per escampar sal i retirar neu en cas que agafi. En total hi ha 105 contenidors de sal repartits per la ciutat des del principi de l'hivern per a l'ús de veïns i particulars i 655 tones emmagatzemades per als professionals municipals.Els contenidors de sal es troben a la zona alta de la ciutat (als districtes de Les Corts, Gràcia, Sarrià-Sant Gervasi, Horta-Guinardó i Nou Barris), als barris de muntanya i als centres sanitaris. Cada contenidor té uns 700 quilos de sal, i en total hi ha més de 72 tones distribuïdes en indrets estratègics de la ciutat. Aquests contenidors estan a disposició dels veïns.A més de la disponibilitat de sal per evitar l'acumulació de neu i glaç, el Pla d'Actuació d'Emergència Municipal per Neu i Gel preveu la mobilització dels recursos de l'àrea d'Ecologia Urbana – Medi Ambient i Serveis Urbans:Des de l'Ajuntament, es recomana a la ciutadania, en cas que nevi, evitar l'ús del vehicle particular, en la mesura del possible, i utilitzar el transport públic subterrani. Especialment, es recomana evitar circular per les carreteres que travessen la serra de Collserola.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)