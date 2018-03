Trànsit, preparat per la nevada: aquestes són les vies on es restringirà la circulació

A l'A-2 entre Igualada i el Bruc durant la darrera nevada . Foto: Mar Martí/ACN

El Servei Català de Trànsit ha informat aquest dilluns al vespre que, en virtut de l'alerta NEUCAT activada per la previsió de nevades en cotes baixes aquesta nit, ha decidit restringir el trànsit de vehicles pesants de més de 7.500 quilos d'una de la matinada a sis del matí a la C-16,C-17,C-25,C-37 i A2. L'objectiu prioritari és, ara per ara, evitar el col·lapse a les carreteres i reduir al mínim exponent les afectacions de cara al matí.Els trams afectats són a l'A-2 de Tàrrega a Esparreguera, la C-16 de Bagà al Túnel del Cadí, a la C-17 de la Garriga a Ripoll, a la C-37 de Manlleu a Olot, a la C-25 de Cervera a Santa Coloma de Farners i a la C-58 de Terrassa a Castellbell i el Vilar.Segons el Servei Meteorològic, la nevada s'ha iniciat aquest migdia al Pirineu Occidental i amb el pas de les hores s’anirà desplaçant cap al sud i l’est estenent-se a altres comarques de l’interior. Durant el dia d'avui, la cota de neu baixarà progressivament des dels 800 metres fins als 400 metres al final del dia.La propera nit i matinada la nevada afectarà la Catalunya Central i especialment les comarques d’Osona i el Moianès així com les cotes més altes de la Selva i el Vallès Oriental, amb precipitacions importants a cotes baixes.La neu també podrà afectar al Baix Ebre i Montsià la neu afectarà al massís del Port.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)