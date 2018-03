VÍDEO Rahola revela les pressions espanyoles als organitzadors del debat a l'ONU

Pilar Rahola ha assegurat a la seva secció del programa Tot es mou de TV3 que els organitzadors de l'acte celebrat a la seu de l'ONU de Ginebra han rebut "pressions perquè Puigdemont no es presentés" al debat per denunciar la "regressió dels drets humans" a Espanya. La periodista les ha titllat d'"històriques", i ha afegit que els organitzadors "mai havien patit un nivell de pressió com aquest". L'Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) ha constituït l'acte que ha comptat amb la presència del líder de JxCat, Carles Puigdemont, i l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel. Segons Rahola, també hi ha anat un representant de l'estat espanyol. En aquest cas, ha estat el periodista del diari El País Xavier Vidal-Folch. El seu nom ha estat proposat després que l'Estat es negués a "portar un ministre", tal com els havien demanat "els suïssos".Espanya, sempre segons Rahola, va descartar enviar un membre del govern espanyol i va optar per Vidal-Folch com a "interlocutor en favor de l'unionisme".

