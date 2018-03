VÍDEO «Escrache» de la PAH a la seu de Cs a Tarragona perquè no veti la llei de l'habitatge al Congrés

Una quarantena de persones de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) de Tarragona han protagonitzat un escrache aquesta tarda davant la seu de Cs a la ciutat. L'objectiu era clar, pressionar la formació taronja perquè no doni suport al veto del PP a la Llei de l'Habitatge, impulsada per la mateixa plataforma.Aquesta acció arriba després que el govern liderat per Rajoy hagi registrat un veto a la proposta de llei dels de la samarreta verda. El govern espanyol tenia fins al 16 de març a les 20 hores i no va desaprofitar l'oportunitat per evitar que prosperés la proposta que inclou les "cinc de la PAH". Per tal de fer-se efectiu cal l'aval de Cs.Si la formació taronja dona suport al PP, la proposta de llei es quedaria a la cuneta i no es debatria al Congrés dels Diputats. Cal recordar que Podem, PSOE, ERC, PDECat, Compromís i EH Bildu estan a favor de la llei de l'habitatge.L'acció de pressió s'ha repetit a diferents ciutats d'arreu de l'estat espanyol per incomodar el partit liderat pel català Albert Rivera, que té en les seves mans que la proposta de llei arribi a la cambra espanyola.Durant l'escrache s'ha sentit proclames com "sí que ho és, és la marca del PP" o "No es tocaran les cinc de la PAH".La Llei de l'Habitatge, coneguda també com "les cinc de la PAH" gira al voltant de cinc eixos principals:1. Dació en pagament, retroactiva i eliminació i compensació per clàusules abusives.2. Lloguer assequible, per garantir estabilitat i preus adequats.3. Stop desnonaments, perquè no hi hagi ni un sol desnonament més.4. Habitatge social, per reallotjar famílies en pisos buits en mans de la banca.5. Subministraments bàsics garantits, perquè tota família tingui accés a aigua, llum i gas.

