Graupera plantejarà primàries obertes de tot l'independentisme a Barcelona

L'articulista proposarà que siguin els militants dels partits sobiranistes els qui facin possible aquestes primàries obertes a la ciutadania

Puigdemont és partidari de posar en marxa un Junts per Barcelona a l'estil de la candidatura sobiranista vencedora a les eleccions del 21-D

Jordi Graupera, en una imatge d'arxiu. Foto: Adrià Costa

La conferència que Jordi Graupera farà aquest dimarts al vespre al teatre Victòria marcarà, almenys durant els propers dies, el debat sobre les eleccions municipals del 2019 a Barcelona. El filòsof i periodista, col·laborador habitual en mitjans de comunicació i resident des de fa anys als Estats Units arran de la seva carrera acadèmica -actualment a Princeton-, proposarà unes primàries obertes a la ciutadania de tot el sobiranisme que transcendeixin les sigles dels partits. Aquesta és una de les idees principals d'una conferència que ha aixecat molta expectació i que serà seguida amb atenció per les cúpules dels partits, la majoria dels quals faran acte de presència.L'organització, de fet, espera que més de 3.000 persones escoltin les idees que té Graupera per a Barcelona. Segons les fonts consultades per, l'articulista proposarà que les estructures de partit facin un pas al costat i que siguin els militants els qui facin possible aquestes primàries. Hi podrien participar, per descomptat, tots els caps de llista que ja estan triats -és el cas d'Alfred Bosch, d'ERC- o bé dels que estan immersos en processos interns. És el cas de Neus Munté, exconsellera de la Presidència i aspirant a candidata del PDECat, que es troba en plena recollida d'avals El contingut de la conferència el coneix el president a l'exili, Carles Puigdemont, a qui Graupera va anar a visitar dijous passat a Waterloo . Clara Ponsatí, que ha deixat Brussel·les per tornar a la universitat escocesa de Saint Andrews, també s'ha reunit amb el filòsof, que ha enviat el text als presos polítics. Xavier Trias, referent del PDECat a Barcelona i exalcalde de la ciutat, i Alfred Bosch s'han citat en les últimes setmanes amb Graupera, igual que Antoni Castellà, líder de Demòcrates de Catalunya. Un dels sectors que més bé ha acollit la proposta és Junts per Catalunya: Elsa Artadi i Eduard Pujol, caps visibles del grup parlamentari de Puigdemont, van ser dels primers dirigents en confirmar l'assistència a la conferència del Teatre Victòria.Davant les veus que en privat sostenen que Graupera ha impulsat la iniciativa Barcelona és Capital per acabar sent cap de llista d'un partit, les fonts consultades destaquen que té presa la decisió de no "acceptar cap oferta" que li arribi en aquest sentit. "La idea principal és que, si els partits no es volen posar d'acord, la gent farà que es posin d'acord", resumeixen entre els impulsors. L'articulista i el seu nucli més reduït de confiança estaran molt pendents de la reacció dels partits en un moment en què l'independentisme malda per formar Govern després de les eleccions del 21-D.Una de les idees força de Graupera serà que, en el context polític sorgit del mes d'octubre i de les eleccions del 21-D, cal que la primera ciutat catalana estigui governada per l'independentisme. Artur Mas, en els dies previs a les eleccions del 2015, va insistir molt en el fet que calia un alcalde -ell pensava en Trias, que aspirava a la reelecció- partidari del procés, però no se'n va sortir. Ada Colau, amb una sòlida trajectòria com a activista i nova en la política institucional, va aconseguir arribar a la plaça de Sant Jaume gràcies als onze regidors obtinguts, per davant dels 10 de Trias.Mas, abans de deixar la presidència del PDECat, defensava que calia bastir una candidatura unitària amb un cap de cartell independent. Quan el partit va arrencar el procés de primàries, a principis de març, a la sala de màquines es contemplava la possibilitat que qui sortís escollit -Munté és la favorita davant de Carles Agustí, que aquest matí presenta públicament el seu projecte- no acabés liderant la llista. Entre els plans de Puigdemont hi ha la formació d'un Junts per Barcelona, a l'estil de la candidatura del 21-D. "I això no és creïble amb una llista de partit", manté un alt dirigent que ha parlat amb el president a l'exili sobre les municipals."La clau de tot és arrossegar els partits", manté un coneixedor de l'estratègia de Graupera. El focus, després de la conferència, es posarà en el grau d'acollida dels partits a la proposta de l'articulista. En un panorama polític en ebullició -la investidura es desencallarà en el moment en què el Tribunal Suprem tombi la sortida en llibertat de Jordi Sànchez, candidat de Junts per Catalunya-, la proposta de l'articulista obrirà un altre front quan queda un any i dos mesos per a les eleccions municipals.

