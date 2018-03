L'exalcalde socialista de Terrassa esclata contra Iceta per la manifestació espanyolista

Ni PP. Ni Cs. Ni SCC. Ni VOX. Ni la Falange. Cap d'ells proposa solucions. Les teves rialles al seu costat són una ofensa per molts socialistes que van patir la repressió i van lluitar per la democràcia. pic.twitter.com/Vij3UtNEzR — Jordi Ballart Pastor (@jordi_ballart) March 18, 2018

L'exalcalde socialista de Terrassa Jordi Ballart ha carregat amb contundència contra Miquel Iceta per la seva presència a la manifestació espanyolista de diumenge. Iceta va compartir capçalera amb amb la plana major de l'unionisme en una mobilització que aplegava també partits ultres com Vox o la Falange."Les seves rialles al seu costat són una ofensa per a molts socialistes que van patir la repressió i van lluitar per la democràcia", ha criticat Ballart a Twitter. L'exdirigent del PSC recorda també que cap dels assistents a la manifestació "proposa solucions" per resoldre la qüestió catalana.

