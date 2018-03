JxCat i ERC volen investir Turull dimecres o dijous de la setmana que ve

Jordi Turull, en una intervenció al Parlament. Foto: Adrià Costa

La investidura d'un president i la conformació de Govern estan a punt de resoldre's. Segons confirmen fonts de JxCat i ERC, les dues principals formacions de l'independentisme tenen previst aparcar durant els propers dies l'opció de Jordi Sànchez i posar sobre la taula la del conseller de Presidència, Jordi Turull, com a alternativa viable. D'aquesta manera, el ple per ungir-lo president es faria dimecres o dijous de la setmana vinent, en plena Setmana Santa.El PDECat i ERC ja han avisat aquest dilluns que la declaració de Sànchez al Suprem de dimarts marcaria i acceleraria els propers passos cap a la investidura. Tot apunta que l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) no aconseguirà convèncer l'alt tribunal que el permeti desplaçar-se al Parlament com a diputat i, en base a això, activaran el pla C, després que Carles Puigdemont ja hagués de retirar la candidatura . De fet, la llista del president, els nacionalistes i els republicans havien signat un pacte segons el qual es posaria sobre la taula en 48 hores l'alternativa a Sànchez , si els seus recursos judicials fracassaven, tal com va avançarD'aquesta manera, la investidura es resoldria la setmana vinent -en primera votació o en segona, 48 hores després- i, si els plans es compleixen com està previst, el Govern es nomenaria la següent setmana, la primera d'abril. De fet, totes les fonts expliquen que només queden dos elements que podrien encallar aquest horitzó: el repartiment de conselleries entre JxCat i el PDECat, i el manteniment de l'oposició de la CUP a la investidura, si segueix sense moure's d'una abstenció insuficient per investir president. De fet, alguns dels negociadors recorden que ja estava previst votar el president la setmana passada, però que aquests detalls ho van impedir.Així, segons veus coneixedores de les converses, ERC està satisfeta amb el repartiment de carteres, ja que manté les que tenia la legislatura passada i hi suma una d'important quant a rellevància i pressupost com la d'Ensenyament, un extrem avançat per aquest diari. El problema, en canvi, rau en quins consellers han d'ocupar els altres departaments i, en concret, quants han de ser de l'òrbita de Puigdemont i quants vinculats al nucli dur del PDECat. Aquest partit reclama que, quan el Suprem previsiblement inhabiliti Turull, ha de poder nomenar un successor afí o, si no, tenir una presència rellevant amb tres consellers. Com que el nom de l'eventual següent president no està encara en discussió -ja seria el pla D-, el debat ara és de carteres. En total hi haurà 13 conselleries, com va concretarEntre els noms que es donen per segurs com a futurs integrants de l'executiu són Miquel Buch -a Interior o a Governació, segons fonts de la negociació-, Marc Solsona -diputat i el nom del qual també apareix en les travesses per Governació-, Elsa Artadi -candidata a Empresa i Coneixement- i Laura Borràs, que apunta a Cultura. En cas que Turull acabi assumint el càrrec de president, caldrà buscar una alternativa al capdavant de la conselleria de Presidència, on aspirava a repetir. Josep Rull, també encausat, té tots els números per repetir a Territori i Sostenibilitat.L'altra qüestió són els suports necessaris per a la investidura. La CUP, per ara, segueix veient insuficient la proposta que ha rebut dels altres grups i fonts de la negociació afirmen que ni Puigdemont ni Toni Comín tenen intenció de renunciar a l'acta per no dependre de vots afirmatius dels anticapitalistes, entre altres qüestions perquè el president exiliat no renuncia a tornar per ser investit de nou en un context més propici.És en aquest marc que JxCat té la missió de convèncer la CUP -ERC s'obre a col·laborar-hi, però entén que la responsabilitat principal és seva, com ho és el candidat- i, per això, posa sobre la taula mesures com la moció de confiança a mig mandat -una idea que els republicans van conèixer per la premsa, tot i que l'avalen-. Caldrà veure si amb això n'hi ha prou o què més hi sumen per aconseguir uns vots imprescindibles, sobretot tenint en compte que els anticapitalistes van avisar que, amb un candidat del PDECat -com Turull- seria "més difícil" el seu suport . Els negociadors més optimistes insisteixen, però, que no l'han vetat públicament. En una setmana, en principi, es veurà si és així.

