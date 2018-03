L'acord entre la UE i Londres pel Brexit: com ens afectarà?

Aleix Sarri Foto: Adrià Costa

El Regne Unit i la Unió Europea han arribat per fi a un acord sobre el període de transició que ha de culminar en el Brexit, la sortida de la UE. Aquesta fase s'iniciarà el 29 de març del 2019 i conclourà el 31 de desembre del 2020. L'acord implica que els ciutadans comunitaris que arribin al Regne Unit durant aquest termini tindran els mateixos drets que tenen ara. Un tema delicat que s'estava discutint, el d'Irlanda del Nord, ha estat salvat. Londres ha garantit que el territori tindrà un estatus especial, de manera que s'allunya el fantasma d'un retorn a la frontera de l'Ulster amb la resta d'Irlanda.L'entesa no suposa la fi de les negociacions, però sí que les posicions més antieuropeistes perden pes en el govern conservador de Theresa May. Poc a poc, els més pragmàtics s'imposen i a Brussel·les respiren alleugerits. Els mercats ja han començat a donar els primers senyals de satisfacció La incertesa s'allunya a Europa. Però i Catalunya? Com pot afectar l'inici d'acord en el Brexit a l'economia catalana i a la situació política? Nació Digital ha parlat amb dos profunds coneixedors de la realitat europea: Aleix Sarri i Josep Maria Terricabras, que expliquen acom veuen l'acord assolit.Aleix Sarri coneix en primera persona tot el que passa a Brussel·les. Master en relacions Internacionals, és assessor de l'eurodiputat del PDECat Ramon Tremosa i especialista en política monetària i zona euro. Per ell, "aquesta és una bona notícia. L'acord de transició implica que hi ha dos anys de coll fins a la culminació del Brexit, amb plena garantia jurídica i que aquesta fase no suposarà un cost econòmic per Europa".Segons Aleix Sarri, "això és positiu per l'economia catalana. A Catalunya, que té un superàvit comercial amb el Regne Unit, hi ha prop de 7.000 multinacionals, de les quals gaiirebé un 8% són britàniques. L'acord fa que aquest lligam econòmic es preservi, amb tot el que implica de llocs de treball, generació de patents i capital humà. Garanteix que podrem seguir exportant". Per Sarri, "a Catalunya li convé un període de transició del Brexit el més suau possible, i poder continuar atraient talent i inversions".En el pla polític, Sarri ho té clar: "El pitjor context per Catalunya és el d'una Europa en crisi i enmig de la incertesa. Els períodes d'estabilitat són positius per Catalunya". Sarri assenyala una dada: "Una Catalunya ben inserida en els mercats és menys vulnerable a possibles boicots comercials espanyols". Tot el contrari del que representa la política d'aranzels anunciada per Donald Trump: "Un país petit i exportador com Catalunya necessita obertura de mercats i no estendre les barreres comercials". Sarri recorda una frase de l'expresident nord-americà Bill Clinton en unes jornades empresarials a Barcelona, l'any 2004: "El món serà català o talibà".L'eurodiputat d'ERC Josep Maria Terricabras també considera positiu l'acord: "Una mostra és la reacció dels mercats, amb una lliura que ha superat la barrera d'1,40 dòlars. Es tracta d'un acord que aporta tranquil·litat als mercats i asserena l'economia, també la catalana, un factor que és positiu en tots els àmbits". Terricabras és membre de la comissió del Parlament Europeu que ha fet el seguiment de les negociacions entre Londres i Brussel·les. Ha defensat, en línia amb el que ha estat l'actitud de l'Eurocambra, que la UE es mantingués ferma davant les pretensions inicials del Regne Unit de buscar un acord especial amb la Unió en paral·lel a les negociacions de sortida.Terricabras explica que "l'acord és un element positiu en una Europa té molts fronts oberts: la crisi dels refugiats, l'auge de l'extrema dreta, els riscos per a l'estat de dret en països com Polònia i Hongria, i, evidentment, a l'estat espanyol". Segons el parlamentari d'ERC, "aquest cúmul de conflictes són fruit d'una manca de lideratge i de voluntat política a Europa". En clau política catalana, per Terricabras, "una lliçó de l'acord per a l'estat espanyol és que a Europa els problemes es resolen negociant".

