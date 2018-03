El diputat que ha convidat Puigdemont a Finlàndia: «És molt important escoltar la seva visió»

Carles Puigdemont, en el debat sobre l'autodeterminació a Ginebra. Foto: ACN

El diputat que ha convidat el president Carles Puigdemont al parlament de Finlàndia ha assegurat que és "molt important escoltar la seva visió sobre la situació a Catalunya i Espanya". En declaracions a l'ACN, Mikko Kärna, del Partit de Centre finès, ha dit que preveu que "diputats de diversos partits" vagin a la conferència del líder de Junts per Catalunya, prevista per dijous. "Hi haurà una gran audiència, al parlament, i també a la universitat, l'endemà", ha pronosticat Karna, que ha recordat que l'intergrup d'amistat amb Catalunya del parlament finès té membres d'almenys cinc partits polítics.Kärna ha explicat que va convidar Puigdemont a Finlàndia després de la seva visita al parlament de Dinamarca, i ha dit que confia que en el futur la cambra de Hèlsinki pugui debatre "un parell de mocions" que ell impulsa sobre la situació catalana. "En la meva opinió, és una vergonya que hi hagi un país a la Unió Europea, com Espanya, on puguis ser empresonat per cremar la foto del rei o coses similars, i per això és molt important que escoltem la situació d'allà", ha dit Kärna a l'ACN.Tot i que el govern finès no organitza la trobada, el diputat ha expressat la seva voluntat que "funcionaris" de l'executiu acudeixin a escoltar Puigdemont al parlament. De fet, les invitacions a l'acte s'han tramitat per tots els membres de la cambra.

