​S'obre a la circulació el carril bici que connecta Barcelona amb Esplugues

El nou carril bici entre Barcelona i Esplugues Foto: ACN

Aquest dilluns s'ha obert a la circulació el nou carril bici que uneix Barcelona amb Esplugues de Llobregat superant la Ronda de Dalt i la B-23. Parteix del carril bici existent a la Diagonal i que fins ara s'acabava al Parc Cervantes. Des d'aquest punt i aprofitant el talús del parc al costat de la B-23, transcorre per sota de la Ronda de Dalt, per sobre del ramal d'enllaç entre la B-23 i la mateixa Ronda de Dalt, fins a incorporar-se a la vorera de l'avinguda dels Països Catalans d'Esplugues.El nou carril, amb un cost d'1,7 milions d'euros, té 890 metres de longitud, 4,5 metres d'amplada i compta amb espais diferenciats per a vianants i bicicletes. La via també inclou un comptador de bicicletes diàries i anuals. L'alcaldessa d'Esplugues de Llobregat, Pilar Díaz, ha destacat que la posada en marxa del nou carril bici és "un somni fet realitat" perquè després de 50 anys de reivindicacions permetrà unir a peu i en bicicleta el municipi i el Baix Llobregat amb Barcelona.La inauguració del carril que s'ha fet aquest dilluns al Parc Cervantes de Barcelona ha comptat amb la presència de l'alcaldessa d'Esplugues, Pilar Díaz, la regidora de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Mercedes Vidal, i el vicepresident de Mobilitat de l'AMB, Antoni Poveda, entre d'altres.Durant els parlaments, l'alcaldessa d'Esplugues ha destacat que amb el nou carril, els veïns del municipi i també els del conjunt del Baix Llobregat podran accedir per aquest punt a Barcelona a peu o en bicicleta si no volen fer ús del transport públic o el vehicle privat, una reivindicació històrica que per fi és una realitat. Tot i lamentar que s'hagi hagut d'esperar mig segle per fer-lo realitat, l'alcaldessa ha destacat que ja es treballa per allargar-lo fins a Sant Just Desvern.El nou carril bici esdevé un tram principal d'un dels eixos de la Bicivia, la xarxa que unirà tota la metròpoli barcelonina amb un potent entramat de carrils bici. Aquesta xarxa, dividida en xarxa bàsica i secundària, està vertebrada per nou grans eixos pedalables: quatre de verticals, que travessen la metròpoli de nord a sud i que es distribuiran seguint el curs fluvial del Llobregat i Besós; i cinc d'horitzontals, dels quals quatre discorreran per la banda de la costa i un per la zona del Vallès. Concretament, aquest nou carril bici forma part de l'eix 7 del Bicivia.Sobre la necessitat d'unir Barcelona i els municipis del seu entorn amb carrils bici, Mercedes Vidal ha assenyalat que "les possibilitats de la bicicleta no s'esgoten a Barcelona" i que amb la popularització de la bicicleta elèctrica els trajectes més llargs, que fins ara estaven reservats per a persones amb una certa preparació física, ara estaran a l'abast de tothom.

