El detingut per la mort de Manela Quesada passarà aquest dimarts a disposició judicial

Carrer de la Pietat de Berga, lloc on va produir-se el crim de dissabte. Foto: ACN/Norma Vidal

El detingut per la mort de Manela Quesada, fill de la víctima, passarà amb tota probabilitat aquest dimarts a disposició judicial, segons fonts dels Mossos d'Esquadra consultades per. El màxim d'hores de detenció que es permet en dependències policials és de 72, un termini que la policia catalana opta habitualment per esgotar en els casos de més complexitat, per tal d'elaborar un atestat el més concret possible. El presumpte autor dels fets es troba hospitalitzat amb custòdia policial, segons informen també fonts dels mossos. Els agents de la divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Central mantenen oberta la investigació per esclarir les circumstàncies de la mort de l'activista social berguedana. El crim va tenir lloc a les 10 de la nit de dissabte en un domicili del carrer de la Pietat, on residia el fill de Quesada. L'home es va presentar a les dependències de la Policia Local per confessar, i va ser posteriorment que agents dels Mossos d'Esquadra i de la Policial Local van constatar la mort de la víctima per ferides d'arma blanca.Els fets han commocionat Berga, on Manela Quesada era molt coneguda. Aquest dilluns un centenar de persones han guardat un minut de silenci davant de l'ajuntament de la ciutat en el seu record, i un nombrós grup de berguedans s'han reunit també davant de la seu de Grup Horitzó del Berguedà, entitat que dirigia, per recordar-la.

