Dastis admet que els moviments de Puigdemont per Europa generen «certa incomoditat» al govern espanyol

Alfonso Dastis, en una imatge d'arxiu Foto: Europa Press

El ministre d'Afers Exteriors espanyol, Alfonso Dastis, ha admès aquest dilluns que els viatges de Carles Puigdemont per internacionalitzar el cas català i defensar els drets humans i el dret a l'autodeterminació des de diversos països europeus genera "certa incomoditat" al govern espanyol. "No els ho ocultaré", ha admès, "però més que res pel circ ambulant que està desenvolupant". Amb tot, el ministre ha dit també que l'activitat de Puigdemont els "preocupa" d'una manera que ha definit com "no excessiva". Preguntat pels actes en què participa aquests dies a Ginebra el líder de JxCat, Dastis ha afirmat "ignorar" quina activitat ha anat a fer-hi Puigdemont i ha restat importància al programa d'aquests dies. "Als organismes de les Nacions Unides un entra amb certa facilitat", ha dit. També ha dit que el govern espanyol no ha fet "cap tipus de gestió" a través de la seva ambaixada a Suïssa i ha descartat que Espanya prengui mesures per ara. "No farem coses que ens puguin generar dificultats amb països mentre no hi hagi una ordre internacional, no anirem més enllà", ha assenyalat.Dastis també ha apuntat que Puigdemont "té la voluntat de mantenir-se fora d'Espanya en una mena de desterrament autoinduït". En aquest sentit, ha assegurat que si bé "pot dedicar-se a les activitats que li sembli" el que vol el govern espanyol és que "compleixi amb les seves obligacions" i torni per sotmetre's a la justícia espanyola. "Però si no ho fa, tampoc donem a aquesta qüestió el caràcter objectiu per damunt de tot", ha afegit. Segons el ministre, mentre no hi hagi una ordre de detenció internacional el govern espanyol no anirà "més enllà".Carles Puigdemont participa aquests dies en diversos actes al país helvètic i viatjarà a Finlàndia a finals d'aquesta setmana, on intervindrà en diverses sessions i conferències. El cap de files de Junts per Catalunya va ser també a Dinamarca a finals de gener, quan el Suprem va rebutjar la petició de la Fiscalia d'activar l'euroordre per detenir Puigdemont. El viatge a Hèlsinki serà, per tant, el tercer des que es va establir a Brussel·les just després de la declaració d'independència fallida.

