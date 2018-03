La complicada defensa de Sànchez: Llarena no li deixa temps per reunir-se amb el seu advocat

Manifestació per demanar l'alliberament dels Jordis. Foto: Adrià Costa

El magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena deixa poc marge a la defensa de Jordi Sànchez per preparar la sessió d'aquest dimarts, quan es deliberarà i es resoldrà el recurs d'apel·lació interposat per l'exlíder de l'ANC i candidat a la Presidència de la Generalitat, per tal que pugui sortir de la presó i ser present al ple d'investidura. Segons han explicat fonts de la defensa, des del despatx barceloní Molins & Silva es va demanar un vis à vis amb Sànchez, per poder preparar la intervenció.Malgrat que aquesta petició es va fer dijous, Llarena no ha contestat fins aquest dilluns a les 14.46 hores, avisant que el permís que tenen per reunir-se a Soto del Real és de 16.30 a 20.30 hores. Segons consta en la providència del magistrat, s'autoritza a Jordi Pina i al seu assistent a una reunió amb Sànchez, en una sala especialment habilitada sense vidre separador, i on poden entrar un ordinador portàtil. La manca de temps a l'hora d'avisar, però, és un dels fets que s'ha lamentat. Aquest dimarts, Sànchez sortirà de la presó per defensar davant del Suprem el seu recurs contra la decisió de Llarena d'impedir-li acudir al ple on hauria de ser investit president de la Generalitat. Per al jutge del Suprem, però, hi ha risc de reiteració delictiva, ja que els delictes que està investigant es van desplegar precisament des d'actuacions legislatives i executives "clarament il·legals, i desatenent de manera flagrant els controls constitucionals, judicials i institucionals disposats en el nostre ordenament jurídic, la qual cosa es va fer aplicant una tàctica que no ha estat exclosa i a la qual se segueix donant suport" en el present.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)