El Parlament celebrarà un nou ple ordinari però no fixa data a l'espera de la investidura

La mesa del Parlament i la junta de portaveus han acordat aquest dilluns la celebració d'un nou ple ordinari, però encara no s'ha fixat la data a l'espera del debat d'investidura. En aquest ple, segons fonts parlamentàries, s'hi han de tractar una sèrie de qüestions: la convalidació de dos decrets -un de pròrroga pressupostària i la recuperació del 20% de la paga extra dels funcionaris-, el nomenament de diputats interventors, una proposta de resolució de Ciutadans per tal que comparegui Roger Torrent i la posada en marxa d'una comissió d'investigació sobre els atemptats gihadistes del 17 d'agost a Barcelona i a Cambrils.Un dels punts més polèmics és la proposta de resolució de Ciutadans, que tot i tramitar-se per la via d'urgència ha de rebre esmenes per part de la resta de partits. Això podria allargar fins a set dies tot el procediment. El nou redactat de la proposta de la formació que lidera Inés Arrimadas passa per "sol·licitar" que el president del Parlament doni explicacions sobre possibles sortides al bloqueig de la legislatura.Una altra de les decisions que ha adoptat la mesa de la cambra, segons les mateixes fonts, ha admès a tràmit la proposta de modificació de la llei de Presidència. El PSC, però, ja ha advertit que en demanarà la reconsideracio. Això vol dir que, quan aquesta reconsideració sigui tombada, es podrà dur al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), de manera que no es podria debatre en aquest ple.La modificació de la llei de la Presidència, presentada en solitari per Junts per Catalunya a principis de febrer , estava inicialment pensada per a Carles Puigdemont. El president a l'exili, davant la situació judicial que pesava -i pesa- sobre ell, reclamava poder ser escollit des de Brussel·les. Puigdemont va renunciar a ser candidat i va proposar Jordi Sànchez, empresonat a Soto del Real.Després de la reunió, Cs i PSC han sortit a criticar les decisions preses. "Ha estat una junta de portaveus matrix, seguim en els llimbs, sense ple i sense data d'un ple demanat pels 36 diputats de Cs", ha lamentat el portaveu adjunt dels liberals, Fernando de Páramo, que ha lamentat que el president de la cambra, Roger Torrent, és un "expert en amagar-se darrere de la mesa", d'on "no vol sortir a donar la cara".Així, ha lamentat que han rebut una carta seva en què "diu que es vol seguir amagant i donar excuses i més excuses", atès que Torrent argumenta que no és procedent demanar la seva compareixença, com ha fet Cs. De Páramo, però, ha ironitzat si en el Parlament "es pot proclamar la independència i no pot comparèixer el seu president" i ha criticat la "paràlisi" de la cambra i el fet que "la majoria [independentista] fa el que li dona la gana amb el reglament".Al seu torn, la portaveu del PSC al Parlament, Eva Granados, ha avisat que aniran a totes per frenar la reforma de la llei de la presidència si es fa per lectura única per investir Puigdemont i ha lamentat que Torrent hagi posat sobre la taula la celebració d'un ple sense data i sense que això constés a l'ordre del dia. Això, assegura, és una "pantomima per canviar la llei de la presidència per tenir un president i un Govern que teledirigeixen".I és que, segons la socialista, el discurs d'investidura s'ha de fer "des del faristol, no per Skype o per Facebook live", i el Govern ha d'estar al Palau de plaça de Sant Jaume de Barcelona. Per això, ha anunciat que demanaran un dictamen del consell de garanties estatutàries, a més de la petició de reconsideració, i ha demanat a l'independentisme "que hi hagi una investidura viable un Govern efectiu".La reunió de la mesa arriba en les hores decisives de la investidura de Jordi Sànchez. El candidat de Junts per Catalunya compareix demà dimarts davant del Tribunal Suprem per reclamar la sortida en llibertat, però existeix pessimisme sobre aquesta opció. Això fa que el PDECat i ERC ja estiguin defensant prendre "decisions" el més aviat possible per tal de formar Govern en cas que el Suprem denegui la llibertat de Sànchez. JxCat va arribar a un acord amb els republicans per tal de proposar un candidat alternatiu en 48 hores. Qui té més números és Jordi Turull, conseller de la Presidència.

