Un exmagistrat del Suprem carrega contra Llarena per impedir la investidura de Sànchez

Qui va ser magistrat i fiscal del Tribunal Suprem, José Antonio Martín Pallín, ha assegurat aquest dilluns des de la seu de l'ONU a Ginebra (Suïssa) que quan l'alt tribunal impedeix a un diputat acudir al Parlament en un ple d'investidura pot produir-se "una invasió" del poder legislatiu per part del judicial. Ho ha dit en referència a la petició feta per Oriol Junqueras i Jordi Sànchez."No seria admissible en cap sistema parlamentari europeu que un jutge pugui interferir en les decisions d'un parlamentari impedint-li anar al Parlament, i a més té el precedent de Yoldi", ha afirmat. Aquest va estar empresonat per la seva pertinença a la banda terrorista ETA, que el 1987 va poder sortir de la presó per presentar la seva candidatura a lehendakari, que no va prosperar.Martín Pallín ha participat al debat "Regressió dels drets humans a Espanya", celebrat al Palau de les Nacions, i al qual també han assistit el president de la Generalitat, Carles Puigdemont; les exdiputades de la CUP Anna Gabriel i Mireia Vehí, i el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, entre uns altres.El jurista ha defensat el treball del Tribunal Constitucional, però no està d'acord en "criminalitzar una actuació parlamentària". Per això, ha advertit els membres de la Cambra catalana sobre les conseqüències de debatre i aprovar iniciatives independentistes, cosa que creu que és un atac a la divisió de poders. No obstant, ha demanat diàleg per solucionar el conflicte polític català i ha asseverat que el Suprem, a més de no tenir mitjans per assumir la causa oberta pel procés sobiranista, no és competent perquè hauria de resoldre's la qüestió al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

