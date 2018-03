Txell Bonet i Laura Masvidal fan un «crit d'auxili» a l'ONU pels presos polítics

Les companyes de Quim Forn i Jordi Cuixart, Laura Masvidal i Txell Bonet -respectivament-, han acudit al Palau de l'Organització de les Nacions Unides (ONU) a Ginebra (Suïssa), per fer sentir la seva veu en representació de l'Associació Catalana de Drets Civils, aquest dilluns al migdia. En un contacte amb la premsa a les portes d'aquest organisme, Masvidal ha destacat la rellevància de l'acte, poques hores abans del debat "La regressió dels drets humans a Espanya"."És important estar aquí per fer un crit d'auxili, necessitem que algú ens escolti i miri què està passant, la presó preventiva no la justifica gairebé ningú", ha subratllat. Al seu torn, Bonet ha remarcat que hi ha "eines" per suavitzar la situació i que si la Fiscalia no hagués demanat les mesures cautelars de presó preventiva, el jutge no hauria pogut superar la petició. A més, l'expert en protecció legal i regulació del dret de reunió Michael Hamilton ha opinat que la llibertat de reunió "no ha estat protegida" a Catalunya, i ha reclamat una reacció "a nivell internacional" perquè el procés es mogui "cap a una solució".Als seu torn, l'exmagistrat del Suprem José Antonio Martín Pallín ha remarcat davant la premsa que el Tribunal Constitucional funciona "gairebé" com "una mena d'home orquestra", perquè al seu entendre "fa de tot". "Posa sancions, pren resolucions en matèria parlamentària, compleix amb la seva missió constitucional i s'està excedint en les seves atribucions", ha argumentat. A més, ha constatat que "últimament algú de manera deliberada" aprofita la seva majoria absoluta per donar-li al TC unes competències que no tenen altres tribunals constitucionals europeus.El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha asseverat en declaracions a la premsa que "no pot ser que l'àrbitre passi a ser executor", també en referència al TC. Al seu torn, David Bondia, president de l’IDHC i professor de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat de Barcelona, ha destacat que en l'acte d'aquest migdia es vol parlar de democràcia, drets humans i estat de dret.Pallín, com Hamilton, participen al debat "La regressió dels drets humans a Espanya" que té lloc a l'ONU, com també Anaïs Franquesa, advocada penalista especialitzada en drets humans i moviments socials; el propi Ribó; Margalida Capellà, professora de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat de les Illes Balears; i Masvidal. L'acte el moderarà Bondia, i hi serà present l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que es troba a Suïssa des de mitjans de febrer.

