Berga guarda un sentit minut de silenci en record de Manela Quesada

Moltes persones s'han congregat a la plaça de Sant Pere per guardar un sentit minut de silenci. | Pilar Màrquez

La bandera del balcó de l'Ajuntament de Berga oneja aquest matí a mitja asta i amb crespó negre. | Pilar Màrquez

Berga continua de dol per la mort per arma blanca de l'activista Manela Quesada, de 56 anys. Un centenar de persones han guardat aquest dilluns un minut de silenci davant l'ajuntament de la capital del Berguedà com a mostra de condol. Hi han estat presents familiars, amics i veïns de Manela Quesada, una persona que era molt coneguda a la ciutat i de la qual en les últimes hores s'ha destacat el seu paper al capdavant d'iniciatives socials, tant com a directora del Grup Horitzó del Berguedà com en el lloc de presidenta i impulsora d'Asfam Salut Mental de Berga, una entitat de suport a familiars i amics de persones afectades per trastorns.També han guardat un minut de silenci, davant l'edifici consistorial, l'alcaldessa Montse Venturós i els regidors de l'Ajuntament de Berga, així com els treballadors de la institució. Berga va decretar ahir tres dies dol per la mort de Manela Quesada i la bandera estelada que hi ha a la façana de l'ajuntament onejava aquest matí a mitja asta i amb un crespó negre.Deu minuts abans de la una del migdia, la plaça de Sant Pere de Berga s'ha començat a omplir de persones, i els botiguers dels comerços més pròxims han abaixat persianes per afegir-s'hi. El silenci, que ha estat absolut, ha acabat amb un rotund aplaudiment.A la mateixa hora, un gran nombre de persones s'ha reunit també prop de les instal·lacions del Consell Comarcal del Berguedà i davant de la seu del Grup Horitzó, del qual Manela Quesada n'era la directora. Els fets van tenir lloc dissabte a la nit al pis del fill de la víctima, presumpte autor de l'homicidi i que es troba detingut i en espera de passar a disposició judicial. Policia Local i Mossos d'Esquadra van acudir al lloc del succés, al carrer de la Pietat, després que fos el presumpte homicida qui es personés a les dependències de la policia local i confessés que havia matat la seva mare. La investigació de la policia catalana per esclarir els fets continua oberta, segons han assegurat fonts dels Mossos d'Esquadra aaquest matí.