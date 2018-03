Oscar Camps, de l'ONG Proactiva Open Arms: «Sembla que la solidaritat ara sigui delicte»

El fundador de l'ONG de rescat de refugiats al Mediterrani Proactiva Open Arms, Oscar Camps, ha lamentat aquest dilluns al migdia que aquesta ONG i altres estiguin sent "assetjades" per les autoritats líbies i italianes per tal de no rescatar refugiats. "Sembla que la solidaritat sigui delicte", ha dit, en relació a la immobilització del seu vaixell a un port italià sota acusació d'afavorir la immigració il·legal En una roda de premsa al port de Barcelona, davant del seu primer vaixell, l'Astral, i amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el cantautor Joan Manuel Serrat, el periodista Jordi Évole i l'exjugador de bàsquet Jordi Villacampa, Camps ha explicat les "peripècies" viscudes des de dijous pel seu vaixell en aigües internacionals. Camps creu que el vaixell pot estar mesos immobilitzat, com ha passat amb altres organitzacions, i per això vol seguir treballant amb algun altre vaixell.Camps atribueix aquest bloqueig a l'estratègia de les autoritats italianes per no acollir més refugiats, i ha recordat que de les nou organitzacions que treballaven al Mediterrani rescatant refugiats, només en queden tres, amb tres vaixells, després de la persecució de les autoritats líbies i italianes des del 2017, i en especial un fiscal de Catània (Sicília).Segons ha explicat Camps a RAC1, el vaixell amb el qual van iniciar la feina, l'Astral, està disponible, però és massa petit, ja que en necessiten un d'uns 20 metres d'eslora que pugui transportar entre 300 i 400 persones.La guàrdia costanera italiana va comunicar dijous a l'ONG la situació d'una pastera perquè "hi havia gent en perill" i el vaixell de Proactiva era el que estava més a prop. Van arribar al lloc, en aigües internacionals, i van comunicar a Roma que la situació era greu, amb unes 200 persones i "amb casos mèdics greus", i que procedien a embarcar dones i nens. Al cap d'una hora va arribar una patrullera líbia i Itàlia va ordenar a l'ONG que els fessin cas.No obstant això, els refugiats van començar a tirar-se a l'aigua perquè no volien tornar a Líbia. "Les amenaces van pujar de to, se'ns va amenaçar de disparar, calia calmar els ànims", ha relatat. Després de tres hores de tensió, "quan els libis van veure que havien embolicat la troca, van marxar i ens van deixar amb les persones allà", ha explicat.Després de navegar durant més de 48 hores sense rumb perquè cap port autoritzava el vaixell a atracar, Itàlia els va donar permís. Una embarcació maltesa va rebre els refugiats rescatats. El vaixell català va arribar fins a Pozzallo, al sud de Sicília.Però ara la fiscalia els acusa d'haver desobeït els guardacostes libis. Per això, la cap de la missió, el coordinador i el capità estan investigats i aquest diumenge van estar unes hores a comissaria per organització criminal i afavoriment d'immigració il·legal, amb penes que poden anar dels 4 als 7 anys de presó.Camps ha explicat que l'última vegada que va intervenir aquesta patrullera fent el mateix, van morir unes 50 persones. "Si no moren, tornen a Líbia, un lloc on els drets no estan garantits i no tenen una zona per acollir les persones que rescatem", ha descrit. A més, ha afegit que no entén què feia la patrullera líbia a 70 milles de la seva costa, "si no tenen infraestructura com a país, i només té permís per operar fins a les 24 milles". També ha lamentat que l'Armada espanyola no els ajudés ni donés cap solució.Segons l'ONG, Itàlia els va donar permís per entrar a les seves aigües territorials, però ara diu que no van obeir el comandament de Roma que els obligava a entregar els rescatats a la patrullera líbia. Per això, i com que no tenen "res a amagar", han lliurat tota la documentació disponible a les autoritats italianes per resoldre el cas aviat.A través de la mediació de l'alcaldessa Ada Colau, l'ONG s'ha posat en contacte amb el Ministeri d'Afers Estrangers espanyol per posar-los al dia de com està la situació. Des d'ahir el consolat a Nàpols i el cònsol honorari a Catània estan en contacte amb el capità del vaixell i els responsables de l'ONG, i treballen conjuntament per aclarir les acusacions i solucionar qualsevol problema que hi hagi. Però Camps i Colau han demanat més implicació del govern estatal per defensar un vaixell de bandera espanyola. Segons Camps, l'ONG ha rescatat unes 58.000 persones en poc més de dos anys.Colau ha donat total suport a l'organització i ha lamentat el paper de la UE en la crisi dels refugiats, considerant que traeix els seus principis fundadors. "Si Barcelona tingués flota, voldríem que fos com la d'Open Arms", ha dit.Villacampa, Serrat i Évole també han donat el màxim suport a Camps i els seus voluntaris, i han lamentat el paper dels governs europeus.

