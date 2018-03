​Barcelona ofereix locals de lloguer assequible amb la condició que no siguin un bar

Un dels locals que seran de lloguer assequible al carrer d'en Robador Foto: Jordi Bes

Imatge promocional dels nous Baixos de Protecció Oficial (BPO) de Barcelona. Foto: Jordi Bes

Quan es parla de gentrificació, el fenomen que pateix un barri on els preus pugen perquè s'ha fet més atractiu , es centra la mirada en l'expulsió dels veïns perquè no poden pagar el lloguer , però també repercuteix en les activitats comercials: un bar pot acabar desplaçant la botiga de tota la vida. Amb la finalitat de promoure usos d'interès ciutadà en els locals comercials, l'Ajuntament de Barcelona ha creat la figura dels Baixos de Protecció Oficial (BPO), locals de la seva propietat que ofereix de lloguer a preu assequible perquè, en comptes d'un nou bar, s'hi instal·li una activitat que atengui les necessitats de veïns i treballadors.La iniciativa comença amb nou locals de Ciutat Vella i s'hi pot optar fins al 18 de maig. La intenció és que els baixos estiguin ja en funcionament el setembre. Els locals tenen una superfície que oscil·la entre 21,61 metres quadrats i els 78,93, i es reparteixen bàsicament entre el Raval, sobretot al voltant del carrer Sant Ramon, i al Casc Antic, és a dir, entre el Born i Urquinaona. Segons ha explicat aquest dilluns la regidora d'aquest districte, Gala Pin, es tracta de contribuir al desenvolupament econòmic "arrelat al territori", i no s'accepten projectes que "ja tinguin saturació" al barri, com ara la restauració i l'oci nocturn.Es tracta d'un projecte que forma part del Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella, però que també es planteja estendre a altres districtes. Els lloguers d'aquests locals sempre estaran "per sota dels preus de mercat", ha afirmat Pin. Es partirà de 8 euros/metre quadrat el primer any, 10 euros/m2 el segon i 12 euros/m2 el tercer. A partir de llavors s'aniran incrementant en funció de l'IPC i s'adaptaran a factors com l'atractivitat de la zona i altres característiques del local. L'adjudicatari del de 21,61 metres quadrats començarà pagant 172,88 euros mensuals i el tercer any el lloguer serà de 259,32 euros.Hi haurà dues modalitats d'arrendament. La A tindrà un període màxim de lloguer de set anys (cinc anys prorrogables dos més), i inclou productes i serveis necessaris per al veïnat o treballadors de Ciutat Vella, i dels quals hi ha poca oferta. Podria ser des d'una sabateria a una papereria o algú que vulgui recuperar un ofici, com el de fuster. La modalitat B és un contracte de dos anys prorrogable un més –es podria allargar si funciona bé-, i serien projectes que fomentin l'economia plural i sostenible, com una cooperativa destinada a les cures o d'una impremta, o una petita empresa que es dediqui a donar serveis culturals, com tècnics de so o escenografia.Podran optar a un local societats limitades, cooperatives, associacions, fundacions i altres formes jurídiques, a més d'autònoms. Hauran de comptar amb un Pla d'Empresa o Pla de Consolidació, tenir al corrent totes les obligacions davant l'Agència Tributària i la Seguretat Social i, només en el cas de les societats, també hauran de tenir personalitat jurídica en el moment de la signatura. Cap activitat podrà anar en contra del Pla d'Usos de Ciutat Vella ni de tota la normativa vigent en matèria econòmica.Es valoraran especialment projectes que proposin activitats que donen resposta a les mancances detectades en l'oferta de béns i serveis de necessitat per al veïnat i qüestions com l'adequació de la política de preus a la realitat socioeconòmica on s'ubiqui l'activitat. A més, tindran més puntuació aquells projectes que promogui dones o joves sense estudis superiors, persones en atur de llarga durada de més de 45 anys i en situació d'atur, i les que estan en altres situacions de vulnerabilitat social.Els sol·licitants hauran de prioritzar quins locals els interessen més, i s'assignaran tenint en compte la preferència d'aquell que hagi obtingut la millor puntuació en el mateix. Els que no resultin adjudicataris inicialment passaran a formar part d'una llista d'espera. L'Ajuntament ja treballa en una segona fase amb un mínim de cinc locals de cara al 2019. També espera atreure locals privats, garantint que els propietaris cobraran el lloguer i amb ajudes a la rehabilitació dels espais, però el consistori creu que amb els privats funcionarà més fora de Ciutat Vella perquè és una zona de la ciutat on no és difícil llogar baixos.

