Hisenda manté l'amenaça de presó per a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo no aconsegueix driblar els seus problemes amb la justícia. Hisenda rebutja l'acord presentat per la defensa del futbolista portuguès i manté la petició de presó. Així doncs, l'Agència Tributària manté la via penal en el cas dels més de 14 milions i mig d'euros pels quals s'investiga el jugador del Reial Madrid.El ministeri fiscal no està disposat a acceptar quantitats inferiors a aquesta xifra com a compensació. El presumpte frau fiscal de Ronaldo s'emmarca entre els anys 2011 i 2014, en relació amb els seus drets d'imatge.Fonts pròximes de la investigació han detallat a Europa Press que, mesos enrere, totes dues parts es van reunir. La trobada, però, va ser "molt insatisfactòria" perquè el davanter va oferir "una quantitat insignificant" que rondaria els quatre o cinc milions d'euros. L'Agència Tributària ho hauria refusat.

