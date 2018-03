PDECat i ERC avisen que la decisió del Suprem accelerarà l'estratègia per formar Govern

L'acord per investir un nou president hauria de ser imminent, després de setmanes sense èxit a l'hora de buscar els suports necessaris o el nom d'un candidat no vetat per la justícia espanyola. Així ho creu ERC, el portaveu de la qual, Sergi Sabrià, ha confiat aquest dilluns "que, en les properes hores o dies, es resolgui la situació". Al PDECat mantenen Jordi Sànchez com a candidat, però assenyalen que, en el cas que el Tribunal Suprem no el deixi sortir en llibertat en la vista que té dimarts, davant del jutge Pablo Llarena , "es prendran les decisions que calgui prendre". Hi ha "urgència" per formar Govern, sostenen tant els republicans com els nacionalistes.

Des d'ERC, esperen que es desencalli el nom del candidat a escollir en el termini més breu de temps possible. De fet, tal com va avançar NacióDigital , el pacte firmat per les dues principals candidatures independentistes inclou posar sobre la taula una alternativa a Sànchez en 48 hores, si els seus recursos judicials són tombats. Així, tot i deixar la porta oberta a introduir alguns canvis per seduir la CUP, Sabrià ha defensat que ja hi ha tancat un "acord per defensar els drets civils i polítics, recuperar les institucions, que Enric Millo deixi d'inaugurar estacions de metro, el PP deixi de governar les institucions catalanes amb 4 diputats i poder defensar els que més necessiten i els drets individuals de les persones".Igualment, ha avalat el gest de JxCat sobre l'oferta d'una qüestió de confiança a mitja legislatura per seduir la CUP i ha afirmat que ara s'està "pendents de la situació de Sànchez". "Parlem d'hores o dies", ha insistit encara, i ha subratllat que "demà [per dimarts] és un dia clau i poden passar coses importants que ajudin a desencallar". No ha concretat, però, a què es referia, ja que la incògnita existeix ara tant pel que fa al nom del candidat com per als suports que falten per investir-lo, ja que caldria que la CUP hi votés a favor, en lloc d'abstenir-se, o que Puigdemont i Toni Comín renunciessin a l'acta. "Explorem totes les possibilitats, però la prioritat és un acord a tres i és en el que s'està treballant", ha afirmat, descartant per ara la possible renúncia.Maria Senserrich, membre de la direcció del PDECat i exdiputada, ha apel·lat a la "responsabilitat" de la CUP. "No podem avançar sense Govern. Nosaltres hem estat molt generosos, ara hem de treure el 155 de la Generalitat", ha indicat, debutant en roda de premsa. "Ens refermem que el nostre candidat és Jordi Sànchez. Esperem tenir bones notícies", ha apuntat sobre la vista de al Tribunal Suprem. "Cal formar Govern. Sense les institucions no podem avançar", ha recalcat Senserrich, que no ha volgut plantejar cap nom alternatiu fins que la justícia decideixi sobre Sànchez."Volem fer un agraïment als càrrecs públics que durant mesos han estat la servei del país malgrat que tenim el 155 damunt la taula. Hem viscut i hem vist de què són capaços [a l'Estat]", ha recalcat la dirigent del PDECat. "Fan molt bona feina", ha indicat. El partit farà un consell nacional aquest cap de setmana per avaluar la situació.El PDECat ha reunit aquest dilluns la direcció executiva per analitzar la situació política, marca per la incertesa sobre la investidura. Si Sànchez no pot acudir al debat parlamentari, serà el moment en què es posarà sobre la taula la possibilitat de triar un tercer candidat, que podria ser Jordi Turull, conseller de la Presidència i dirigent del PDECat. Turull també té causes judicials pendents -va estar empresonat del 2 de novembre fins al 4 de desembre- i podria quedar inhabilitat al cap de pocs mesos de situar-se al capdavant de la Generalitat. El partit que lidera Pascal sosté que el tercer candidat ha de ser del PDECat i no un independent.

