Baños, «desencisat» per haver estat exclòs de les eleccions al secretariat de l'ANC

Antonio Baños Foto: Adrià Costa

Elisenda Paluzie, aquest dissabte a la seu de l'ANC Foto: Sara González

La polèmica per les eleccions al secretariat de l'ANC encara continua. Després de la victòria d'Elisenda Paluzie el passat dissabte, aquest matí Antonio Baños ha assegurat a Rac1 sentir-se "desencisat" i "sorprés" per haver estat exclòs de la cursa per formar part de la cúpula dirigent de l'entitat. L'exdiputat de la CUP no ha entrat a valorar el motius pels quals ha estat vetat, però ha admès que "hi ha rivalitats i que potser no agrada a tothom". "No sabria dir si van contra mi", ha dit Baños. En qualsevol cas, el periodista ha recalcat que seria "molt bo" que a l'ANC hi hagués una "renovació i un sotrac" i ha reivindicat el "carrer" per espavilar els polítics".Aquestes han estat les eleccions més polèmiques de l'ANC. Des de l'entorn sobiranista, Liz Castro, la candidata més votada a les eleccions de fa dos anys, va reclamar que calia impugnar la votació i tornar a escollir un secretariat on totes les candidatures poguessin participar. Baños no ha volgut valorar aquesta opció. "No em vull posicionar explícitament sobre aquest tema. Desconec tot el panorama per opinar", ha dit el periodista. Aquest migdia, Castro ha volgut matisar les seves paraules i ha dit que "no és el dia de parlar d'impugnacions" malgrat reconèixer el malestar de territorials que "no estan satisfetes amb les accions de la junta electoral" de l'ANC.En aquest sentit, la guanyadora de les eleccions, Elisenda Paluzie, ha fet una crida a acabar amb la divisió de la campanya a les eleccions al secretariat nacional de l'ANC i no seguir amb la "polèmica". "Aquesta setmana hem de parlar i veure si podem trobar una proposta que reforci l'ANC en un moment de repressió política tan forta", ha afirmat. Tot i fer una crida a passar pàgina, Paluzie ha considerat que la junta electoral ha actuat "correctament" d'acord amb la normativa i ha afegit que ella mateixa va anul·lar la seva participació en tertúlies de Catalunya Ràdio i TV3. Malgrat tot, admet que Antonio Baños "potser té raó" en considerar que la normativa és injusta, tenint en compte que ell es guanya la vida com a periodista participant en tertúlies.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)