Èxit rotund d'Adolescents.cat al Saló de l'Ensenyament 2018

L'estand d'Adolescents.cat, ple a vessar. Foto: Cedida

El Saló de l'Ensenyament ha tancat la seva 29a edició amb un gran èxit de participació i un marcat accent internacional. I és que 40 dels 230 expositors han apropat els visitants a universitats de diferents llocs del món, en especial de la Xina, que ha comptat amb la representació de 29 centres.Per segon any consecutiu,ha estat present al Saló amb un estand propi de 150 metres quadrats, en el qual hi ha hagut sortejos, activitats i concerts pensats per als més joves. Els milers d'estudiants que han passat pel nostre expositor han pogut gaudir de la música en directe de. A més, Canet Rock ha portat un dels artistes que actuaran al festival del 7 de juliol, Francina Academy ha muntat una passarel·la on la prestigiosa directora artística i coreògrafa Marie Ange Smith ha ofert classes particulars. Així mateix, s'ha sortejat un curs de model valorat en més de 2.000 euros i s'ha fet una demostració d'una desfilada professional.Aquesta, però, no ha estat l'única activitat relacionada amb el món de la moda i l'estilisme: ha presentat una desfilada espectacular amb tècniques de caracterització sota el títol de "Tribus Urbanes".Per la seva banda, l'exitosa app de moda 21 Buttons ha vingut acompanyada de les instagramers Natalia Cebrián (@nat.cebrian), Andrea Jurnet (@andreajurnetb), Anna Lopez (@annalopez) i Aida Guardia (@aiidig), que s'han fotografiat amb els seus fans.La(@animalliureojuliyuli) i el(@sir.joan) també han vingut a conèixer els seus seguidors al Saló de l'Ensenyament, amb qui han estat parlant durant hores., el centre d'escape rooms més gran d'Europa, ha transmès els seus coneixements sobre la importància del treball en equip i ha descobert algunes curiositats sobre aquest joc mental i físic.Els visitants de l'estand d'Adolescents.cat també han pogut explorar l'àmbit de l'art i el disseny.ha portat cada dia diferents artistes per decorar el nostre estand a través de grafitis pintats en directe. Iha ensenyat tècniques d'il·lustració per personalitzar bosses de mà i ha sortejat un curs d'Estiu.A tots aquests sortejos, s'hi han sumat també els que hem fet d'entrades per anar aels de productes d'Adolescents.cat. I és que al llarg d'aquests dies hem sortejat el nostre marxandatge a través de concursos entre el públic assistent, com el realitzat amb la col·laboració de Roncato. Finalment, els visitants han pogut immortalitzar el seu pas per l'expositor d'Adolescents.cat al photocall d'que ha regalat 3 Instax Mini 9.Com sempre l'equip d'Adolescents.cat ha visitat la resta d'expositors del Saló per portar-vos les millors opcions si no hi vau poder anar. A continuació teniu el

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)