El PSC avisa que el Govern no pot néixer «hipotecat» per una qüestió de confiança

El PSC considera que el futur Govern naixeria "hipotecat" si es consolidés un acord de JxCat i ERC amb la CUP que impliqués una qüestió de confiança a meitat de la legislatura . Així ho ha argumentat el secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, que ha afirmat que un pacte dels independentistes en aquests termes faria evident les "desconfiances" entre els diferents partits.De fet, Illa ha lamentat que 88 dies després de les eleccions encara no s'hagi configurat un Govern i ha assenyalat la "incapacitat parlamentària" de Junts per Catalunya i ERC per garantir un Govern que, segons els socialistes, ha de poder exercir "en plenitud" les seves funcions i fer-ho, a més, dins de la legalitat vigent a Catalunya. "Ens indigna aquesta situació i creiem que no s'hauria de perllongar ni un sol dia més", ha insistit el dirigent socialista, que ha recordat que la seva formació ha presentat dos recursos al Tribunal Constitucional perquè s'activi el compte enrere per a la investidura. El tribunal podria resoldre'l en els pròxims dies. Com els "comuns", el PSC ha demanat que la investidura es resolgui abans de Setmana Santa i ha instat tant a Carles Puigdemont com a Anna Gabriel a "no obstaculitzar la formació de Govern" si la seva decisió ha estat "no donar la cara pel que han fet".Segons Illa, la urgència que hi hagi un Govern s'ha fet evident aquest cap de setmana marcat per les mobilitzacions dels pensionistes, de la comunitat educativa per defensar el català a l'escola, i de Societat Civil Catalana, que va sortir aquest diumenge a exigir la formació d'un govern i en la qual va participar el primer secretari del PSC, Miquel Iceta

