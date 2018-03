Maldecaps de Colau amb el tramvia: qui hi ha darrere la polèmica enquesta?

L'enquesta sobre el tramvia que l'equip del govern d'Ada Colau va filtrar aquest diumenge com a pròpia, fet que va provocar que els mitjans l'atribuïssin a l'Ajuntament de Barcelona, l'havia pagat íntegrament l'empresa Tram, segons han confirmat afonts de la companyia, que és privada –amb una mínima participació pública- i que gestiona les línies existents del Trambaix i el Trambesòs. L'ajuntament s'ha desentès aquest dilluns, en conversa amb aquest diari, públicament del sondeig, filtrat per fer pressió amb la vista posada al ple del divendres sobre el tramvia. El seu servei de premsa va ser qui el va difondre el diumenge a alguns mitjans.Un portaveu de Tram, empresa que presideix l'exconseller de CiU Felip Puig, ha agregat que l'enquesta es va confeccionar l'octubre del 2017 per tenir un document intern que prengués el pols als barcelonins sobre el suport a la connexió, o sigui que els resultats són de fa sis mesos. S'hi destaca que la meitat dels barcelonins són partidaris de connectar aquest transport per l'avinguda Diagonal. L'estudi va ser elaborat per l'empresa Feedback, que dirigeix Jordi Sauret i que durant anys va ser la responsable de les enquestes de La Vanguardia i de les que encarregava CiU.L'enquesta, que s'ha filtrat en plena pressió de Colau a ERC perquè doni suport a iniciar les obres del tramvia entre Glòries i Verdaguer, afirma que el 48,7% dels barcelonins considera que cal efectuar la connexió del Trambaix i el Trambesòs, mentre que el 29,5% en són contraris i el 14,4% responen que els hi és indiferent. La mostra ampliada als municipis metropolitans eleva el suport al 52%. Divendres el ple debat connectar el tramvia de les Glòries fins a Verdaguer i els republicans van anunciar que hi votaran en contra Segons l'enquesta, el 56% dels votants d'ERC està a favor d'un tramvia que recorri tota la Diagonal (no se sap si a favor del projecte de mínims de Colau entre Glòries i Verdaguer) i un 27% ho rebutja. L'enquesta pregunta, de fet, per unir tota la Diagonal. La xifra s'eleva al 77% en el cas dels de la CUP, que ho considera una oportunitat perduda per a la gestió pública (l'empresa del Tram és privada). La majoria dels votants de l'antiga CiU són contraris al projecte.

