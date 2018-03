El PDECat insisteix en Sànchez com a candidat i urgeix a formar Govern

Reunió de la direcció executiva del PDECat d'aquest dilluns Foto: PDECat

El PDECat manté Jordi Sànchez com a candidat a la Generalitat i urgeix a formar Govern. Aquests són els dos missatges que ha enviat el partit després de la reunió de l'executiva celebrada aquest dilluns. Maria Senserrich, membre de la direcció i exdiputada al Parlament, ha apel·lat a la "responsabilitat" de la CUP. "No podem avançar sense Govern. Nosaltres hem estat molt generosos, ara hem de treure el 155 de la Generalitat", ha indicat Senserrich, debutant en roda de premsa.El partit celebrarà aquest dissabte un consell nacional que tractarà els processos de primàries -en especial el de Tarragona-, i que per descomptat analitzarà el panorama polític. "Ens refermem que el nostre candidat és Jordi Sànchez. Esperem tenir bones notícies", ha apuntat sobre la vista de demà al Tribunal Suprem. "Cal formar Govern. Sense les institucions no podem avançar", ha recalcat Senserrich, que no ha volgut plantejar cap nom alternatiu fins que la justícia decideixi sobre Sànchez."Volem fer un agraïment als càrrecs públics que durant mesos han estat la servei del país malgrat que tenim el 155 damunt la taula. Hem viscut i hem vist de què són capaços [a l'Estat]", ha recalcat la dirigent del PDECat. "Fan molt bona feina", ha indicat.El PDECat ha reunit aquest dilluns la direcció executiva per analitzar la situació política, marca per la incertesa sobre la investidura. Junts per Catalunya ha ofert a la CUP una qüestió de confiança a mig mandat -Artur Mas ja ho va fer, sense èxit, el 2015- per tal d'obtenir el suport dels anticapitalistes, però de moment no hi ha novetats. Demà dimarts és un dia clau perquè Jordi Sànchez, candidat a la presidència de la Generalitat, té una cita davant del jutge Pablo Llarena, que ha decidir si el deixa en llibertat.Si Sànchez no pot acudir al debat parlamentari, serà el moment en què es posarà sobre la taula la possibilitat de triar un tercer candidat, que podria ser Jordi Turull, conseller de la Presidència i dirigent del PDECat. Turull també té causes judicials pendents -va estar empresonat del 2 de novembre fins al 4 de desembre- i podria quedar inhabilitat al cap de pocs mesos de situar-se al capdvant de la Generalitat. El partit que lidera Pascal sosté que el tercer candidat ha de ser del PDECat i no un independent.

