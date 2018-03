Els «comuns» urgeixen l'independentisme a resoldre la investidura abans de Setmana Santa

La portaveu de Catalunya En Comú-Podem, Elisenda Alamany

La portaveu de Catalunya en Comú-Podem, Elisenda Alamany, ha apressat ERC i JxCat a trobar una solució per formar Govern abans de les vacances de Setmana Santa. Alamany veu convenient que la majoria parlamentària que té opcions per formar executiu resolgui les discrepàncies de les negociacions "el més aviat possible". "Esperem que alguns no estiguin pensant a marxar de vacances per Setmana Santa, al seu xalet de la Cerdanya, per deixar tirada a la gent que fa tres mesos que espera Govern", ha afegit la portaveu dels "comuns" en la roda de premsa d'aquest dilluns.Respecte a una possible activació del rellotge de la investidura per part del Tribunal Constitucional, Alamany ha assegurat que "és un moment d’emergència". "I si el Partit Popular vol posar involució democràtica, des de Catalunya hauríem de posar intel·ligència i pressa", ha reblat. A més a més, creu convenient no esperar a les resolucions del TC ni als tecnicismes dels pactes entre la majoria sobiranista per tirar endavant un Govern "efectiu".Davant la proposta de Puigdemont a la CUP d’oferir una qüestió de confiança a mig mandat per seduir els anticapitalistes , Alamany creu que “la història es repeteix, és un déjà-vu”. La portaveu dels “comuns” ha recordat que un pacte com aquest va portar els pressupostos “més antisocials” de la història de Catalunya. Tot i això, Alamany considera que, a hores d’ara, no hi ha cap altra alternativa per formar un Govern que no sigui investir un president de JxCat. “No cal afegir més diputats a una suma que ja suma”, ha afegit la portaveu.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)