Beatriz Talegón revela la manipulació de la premsa espanyola contra el procés català

Entendéis ahora por qué no se enteran de nada en España? https://t.co/QGMueL9Yfr — Bea Talegón 🎗 (@BeatrizTalegon) 19 de març de 2018

Societat Civil Catalana es va manifestar aquest diumenge a Barcelona pel "seny" i per reclamar un Govern que pugui governar amb garanties i no tingui cap "responsabilitat pendent" amb la justícia. Tot i reunir poc més de 5.000 persones, els mitjans de comunicació de la resta de l'Estat van titllar la concentració d'"èxit" - qüestió sobre la qual ja ha ironitzat Rufián -. Cuatro ha anat una mica més enllà, i Beatriz Talegón se n'ha fet ressò a Twitter.El presentador del telenotícies de la cadena assenyala que l'entitat unionista ha reunit "milers de persones" en els carrers de la capital catalana perquè la majoria sobiranista en el Parlament "no va volgut, fins ara, proposar a cap candidat capaç de ser investit". "Enteneu ara perquè no s'enteren de res a Espanya", denuncia la periodista i exmilitant del PSOE.En el vídeo que comparteix Talegón també hi apareixen unes declaracions del catedràtic de Dret Constitucional Javier Pérez Royo, qui descarta de totes totes que es pugui investir Sànchez. En aquesta mateixa entrevista, en el programade TV3, Pérez Royo també assenyala que qualsevol català pot ara denunciar Llarena

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)