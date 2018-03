VÍDEOS i FOTOS Tensió entre Mossos i CDR en la inauguració de Sabadell Centre

El desplegament dels Mossos en un dels accessos a l'estació de Sabadell Centre Foto: Albert Hernàndez

Els manifestants oposant amb les braços alçats Foto: Albert Hernàndez

Els agents traient persones protestant Foto: Albert Hernàndez

VÍDEO Tensió entre @Mossos i CDR en la inauguració de Sabadell Centre. Els manifestants canten L'Estaca asseguts al terra https://t.co/yOO2UMJatC pic.twitter.com/U0A4omt85g — NacióDigital (@naciodigital) 19 de març de 2018

Moments de tensió a l'Estació de Sabadell Foto: Albert Hernàndez

La persona que s'han endut detinguda Foto: Albert Hernàndez

Un moment de l'actuació dels Mossos Foto: Albert Hernàndez

L'artista Werens ha participat a la protesta Foto: Albert Hernàndez

📌 Així de bonica a quedat la estació de Rodalies de Sabadell Centre. Demostrem #ElPoderDelPoble i fem valer el nostre vot. A les 8:30h ens veiem per rebre al virrei Millo. #CDRenXarxa #ForaMillo pic.twitter.com/Qp5L24RUS1 — 🎗️CDR Cerdanyola #ElPoderDelPoble (@CDRCerdanyola) 19 de març de 2018

La inauguració de l'estació de Rodalies de Sabadell Centre, després de gairebé un any d'obres, no ha estat plàcida pels usuaris que aquest dilluns finalment no han hagut d'agafar els autobusos llançadora. Prop d'un centenar de persones, sobre les 8.30 hores, s'han aplegat als accessos i interior de la renovada estació, convocades pel Comitè de Defensa de la República (CDR) a través de les xarxes socials.Un cordó de Mossos d'Esquadra, que s'ha anat ampliant amb número d'efectius amb el pas dels minuts, han impedit que els concentrats baixessin a les andanes. La policia ha acabat carregant contra els manifestants, fent-los fora de dels voltants de l'estació i deixant lliure l'accés a l'estació -s'havien assegut a terra, on cantaven cançons com L'Estaca-. Hi ha hagut, però, moments d'alta tensió.La tensió ha anat en augment i les empentes inicials, perquè la policia catalana s'obrís pas per acordonar l'estació, han passat a les detencions, d'una persona per resistència a l'autoritat, quan els agents han començat a treure els concentrats un a un d'un dels accessos a Sabadell Centre. Els manifestants, davant l'avançament de policies, s'han assegut a terra.La filtrada presència del delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, en l'obertura de la renovada parada ha encès els ànims dels CDR de la ciutat, que s'han concentrat des de primera hora davant l'estació, on han penjat un cartell per rebatejar-la com a Estació 1 d'Octubre.Fruit o no de l'assistència de Millo, fonts municipals han confirmat que no assistiran a l'acte d'inauguració de Renfe.L'obertura s'havia de fer amb la presència d'un destacament procedent de Madrid, però on enlloc s'hi anunciava la participació de Millo. Tot i això, fonts alienes a l'operadora van confirmar la presència del delegat espanyol, motiu pel qual els CDR van fer córrer una convocatòria per les xarxes que ha aplegat un centenar de persones davant l'estació.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)