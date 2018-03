El mòbil és un òrgan vital: nou de cada deu joves dormen amb l'«smartphone»

Foto: Pixabay

"Has comprovat que ha vibrat el teu telèfon mòbil sense que realment hagi sonat? Nou de cada deu estudiants responen avui que sí. De fet, el 95% d'ells dorm amb el seu telèfon intel·ligent a l'abast de la mà". Així va arrencar la conferència del professor Bernard Ars durant la jornada Nens i joves a l'era digital , organitzada per la Casa de la Misericòrdia i celebrada al Palau Macaya de Barcelona el 14 de març de 2018.A parer seu, "la tècnica s'adhereix a la pell en el sentit literal del terme". Com relata aquest expert, els dispositius digitals són "útils" per als adolescents. Tanmateix, també "poden jugar amb ells durant la nit o durant el dia, quan són a classe", va apuntar en la seva darrera visita a la capital catalana just abans de preguntar-se: "Per què un noi amb bons resultats acadèmics, amb bones relacions amb els seus pares, passaria les matinades amb el telèfon? És sobretot el jove fràgil, amb dificultats, el que s'afanyarà a escapar de la dura realitat amb aquest aparell".En qualsevol cas, com ha escrit Alexandre Lacroix en el seu llibre Ce qui nous relie (2016), la consciència ja no s'entén "com una entitat indivisible ni com una fortalesa, sinó com un nus en una xarxa". Per al doctor Ars, president dels metges catòlics de Bèlgica, adults i adolescents són "dependents de l'objecte tècnic". No obstant això, els xavals encara concedeixen més importància a la "socialització" que els grans.Per als escolars, és essencial "sentir-se part d'un grup, per parlar de música o per fer-se selfies", destaca aquest metge. Per aquesta raó, caracteritza l'intercanvi constant de missatges amb altres persones com una "sorprenent telepatia assistida per ordinador". En paraules d'una altra especialista en aquest camp, la professora Anne Cordier , de la Universitat de Rouen, a França, "el mòbil és una forma de viure junts i separats" alhora.Coincideixen amb ella altres participants en la trobada professional del Palau Macaya, com el catedràtic de Pediatria de la Universitat Internacional de Catalunya Josep Argemí o la professora de Dret de la Universitat de Màlaga María Sales . Tots dos creuen igualment en la necessitat d'educar els nens de manera crítica en l'ús de plataformes com les xarxes socials. La qüestió més complicada sorgeix aleshores: qui se’n cuida, d’aquesta tasca?

