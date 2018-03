Com es fa la crema catalana o crema de Sant Josep?

Avui és Sant Josep i no hi ha res millor per celebrar-ho que amb una tradicional crema catalana. Aquestes postres són típiques de Catalunya i se solen consumir durant tot l'any però hi ha un dia de l'any que tradicionalment no faltava mai a taula, el dia del pare. Aquest dolç és conegut també com a crema cremada, crema casolana o crema de Sant Josep.Voleu saber com es fa l'autèntica crema catalana? Doncs aquí us facilitem la recepta de la Fundació Institut Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica 1 l de llet8 rovells d'ou1 branca de canyella1 tros de pell de llimona200 g de sucre40 g de midó- Feu bullir la llet amb la canyella i la pell de llimona.- En un bol barregeu els rovells d'ou amb el sucre.- Afegiu-hi la llet colada amb el midó dissolt.- Poseu la barreja al foc, remeneu sense parar amb el batedor fins que arrenqui el bull i - traieu-la tot seguit.- Aboqueu la crema en plates o en cassoletes individuals i deixeu-la refredar.- Abans de servir-la, espolseu-hi sucre i passeu per sobre una planxa o pala de ferro ben roent.La fundació també apunta que la crema de Sant Josep pot patir, a gust del consumidor:- En lloc de midó es pot fer amb farina de blat de moro o amb una altra fècula, que afegireu als rovells barrejats amb el sucre.- Es pot menjar sense cremar; en aquest cas, s'hi pot posar un paper d'estrassa per sobre de la crema perquè no es faci crosta.- Es pot menjar acompanyada de galetes o de carquinyolis.

