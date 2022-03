Com es fa la millor crema catalana o crema de Sant Josep?

JO DE PATIT NOMES ESPERABA EL DIA DE SANT JOSEP DIA DEL PARE PER QUE SABIA LA MEVA MARE ENS FERIA LA CREMA CATALANA QUE TAN ME AGRADABA I ME AGRADA RESPECTA ES UN INVENTO DEL CORTE INGLÉS TAN CRITICAR AL CORTE INGLÉS CUAN ÉS QUI FA MOLT PER LA CULTURA CATALANA MOLT MÉS QUE MOLTS AJUNTAMENT I MÉS QUEL GOVERN CATALÀ GRACIAS A EL LA SARDANA NO DESAPAREIX EL CORTE INGLÉS DESDE FA MOLTS ANYS VA APOSTAR PER SENSENYAR A LAS CRIATURES A BALLAR LA SEVA DANSA LA SARDANA

Mireu ESTIC FART EMPRENYANT Ques Critiqui tan EL CORTE INGLÉS Cuan els ban apostar fa molts anys Per PROTEJIR I DEFENSAR LA NOSTRA DANSA TRADICIONAL LA SARDANA Gracias a els moltes criatures poden APENDRA A BALLAR SARDANES CADA ANY ..LA CREMA DE SANT JOSEP No estaria malament la venguesin els Supermercat con A PRODUCTA BEN CATALÀ DE LA Cultura ben Catalana PERO MAI SERA Tan BONA LA CREMA CATALANA Con aquella ques feienen les nostres MARES O AVIAS HE.. Jo esperaba el meu SANT SANT JOSEP Molt més per MENJAR LA CREMA CATALANA QUE PER EL REGAL ..De jove de patit ajudaba uns Pagesos amics del meu pare la recompensa ERA UNA BONA PLATA DE CREMA CATALANA NOMES PER AMI La Dona la Pagesa me la preperaba per mi Valia la pena fer lo que fons per aquella CREMA CATALANA Estaba para chuparse los dedos .. EL PASSAT Tambe te records macus he no tots son dolents