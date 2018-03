Olot pren el relleu a Girona del MOT 2018 amb set converses literàries

David Fernàndez i Erri de Luca ha protagonitzat una de les converses del Festival MOT a Girona. Foto: Martí Albesa

La cinquena edició del MOT, festival de literatura Girona-Olot , ha culminat el seu primer cap de setmana amb un balanç de més d’un miler de persones que han assistit a les diferents converses literàries a Girona. El MOT 2018 arriba a Olot aquest proper dijous dia 22 i fins dissabte 24 de març i oferirà set converses literàries a la Sala El Torín, mentre que el ver-MOT tindrà lloc el migdia de dissabte al Bar Líquid. Totes les activitats seran gratuïtes.El comissari de la present edició, Josep Ramoneda, s’ha mostrat satisfet del primer cap de setmana del MOT. “El balanç l’ha de fer el públic, com organització hem portat autors d’altíssim nivell perquè es produïssin debats intensos i enriquidors, i així ha estat. Ningú ha sortit insensible de les diferents sessions”. I ha conclòs: “Hem demostrat que hi ha una literatura encarnada, poderosa, que és capaç de fer de l’obra literària una experiència pròpia i compartible amb els altres”.La conversa entre Erri De Luca i David Fernàndez sobre L’escriptura de resistència i futur ha tancat l’edició de Girona amb un ple absolut i amb una cua per accedir a la sala que arribava al carrer. De fet, s’han habilitat dos espais amb pantalla de TV al vestíbul de la Biblioteca Carles Rahola perquè tothom pogués seguir-la en directe.Més enllà de les converses literàries, el MOT a Olot també inclou un espectacle teatral Mos maiorum (El costum dels avantpassats); un de familiar, Quatre quarts; i un darrer de cloenda de lectures il·lustrades, Lectures encarnades, amb la companyia de la veu de Sílvia Bel i el músic Miquel Jordà. A Olot, a més, participaran autors de primer novell internacional, com Ngugi Wa Thiong’o (Kènia), John Carlin (Regne Unit), Mircea Cartarescu (Romania), Bashkim Shehu (Albània) i Salem Zenia (Cabília, Algèria).Entre autors i participants catalans seran a Olot Vicenç Pagès, Xevi Sala, Valèria Gaillard, Bru Rovira, Plàcid Garcia-Planas, Anna Ballbona, Bel Olid, Carme Colomina i Enric Puig Punyet. Provinents de la resta de l’Estat hi participaran Luisgé Martín, Belén Gopegui i Luis Sepúlveda, xilè establert a Astúries des de fa dues dècades.Des del seu naixement, el festival té com a objectiu principal fomentar la lectura i la divulgació literària, apropant escriptors de primera línia a un públic que cada cop transcendeix més les comarques gironines. Una accessibilitat que ve reforçada pel fet que la gran majoria d’activitats programades són gratuïtes. El MOT gira cada any al voltant d’una tema diferent.El 2014, el focus es va posar sobre la literatura fantàstica; el 2015, el festival es va fixar en la relació entre literatura i ciutats; el 2016, el protagonisme va ser per a les vides escrites, i el 2017, es va reflexionar sobre el passat.El festival MOT està organitzat per l’Ajuntament de Girona i l’Ajuntament d’Olot amb el suport de la Diputació de Girona i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Compta, també, amb la col·laboració de la Fundació Banc de Sabadell.

