VÍDEO Mor un acròbata del Cirque du Soleil en ple espectacle

Yann Arnaud, acròbata francès del reconegut Cirque du Soleil, va perdre la vida aquest dissabte en plena actuació de Volta a la ciutat de Tampa, a l'estat nord-americà de Florida. En un dels números de l'espectacle, l'artista de 38 anys no va poder-se agafar al llençol i va caure d'una alçada de 4 metres. Els serveis d'emergència van traslladar-lo ràpidament a l'hospital però no van poder fer res per salvar-li la vida a causa de les ferides que havia patit.“Tota la família del Cirque du Soleil es troba en xoc i devastada per aquesta tragèdia", apunta el CEO de la companyia en un comunicat publicat al seu compte de Facebook, tot recordant que l'acròbata va formar-ne part durant més de 15 anys. "Era estimat per tothom qui va tenir l'oportunitat de conèixer-lo", expliquen, tot afegint que ara els seus esforços se centraran a donar suport a la família i es posen a disposició de les autoritats per esclarir les circumstàncies de l'accident.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)