VÍDEO Tensió entre Mossos i CDR en la inauguració de Sabadell Centre

📌 Així de bonica a quedat la estació de Rodalies de Sabadell Centre. Demostrem #ElPoderDelPoble i fem valer el nostre vot. A les 8:30h ens veiem per rebre al virrei Millo. #CDRenXarxa #ForaMillo pic.twitter.com/Qp5L24RUS1 — 🎗️CDR Cerdanyola #ElPoderDelPoble (@CDRCerdanyola) 19 de març de 2018

El retorn de Sabadell Centre està sent menys plàcid per a Renfe del que preveien inicialment. La filtrada presència del delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, en l'obertura de la renovada parada ha encès els ànims dels Comitès de Defensa de la República (CDR) de la ciutat, que s'han concentrat des de primera hora davant l'estació, on han penjat un cartell per rebatejar-la com a Estació 1 d'Octubre, i on s'hi han desplegat els Mossos d'Esquadra per evitar l'accés del centenar de persones que integren el col·lectiu a la parada.L'obertura s'havia de fer amb la presència d'un destacament procedent de Madrid, però enlloc s'hi anunciava la participació de Millo. Tot i això, fonts alienes a Renfe van confirmar la presència del delegat espanyol, motiu pel qual els CDR van fer córrer una convocatòria per les xarxes que ha aplegat un centenar de persones davant l'estació.Això ha provocat un desplegament dels Mossos d'Esquadra, que pels volts de les 9.30 han acordonat la zona de l'estació amb empentes entre els participants, fet que ha generet un cert clima de tensió.

