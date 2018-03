VÍDEO La primera i l'última pedra de la Sagrada Família

Temple Expiatori de la Sagrada Família. Foto: Adrià Costa

La primera pedra del Temple Expiatori de la Sagrada Família es va posar el 19 de març de 1882, avui fa 136 anys, festivitat de Sant Josep, en un acte solemne que va presidir el bisbe de la ciutat, Josep Urquinaona. A partir d’aleshores es va iniciar la construcció, que va començar per la cripta situada a sota de l’absis, segons un disseny neogòtic de l’arquitecte Francisco de Paula del Villar y Lozano, el primer arquitecte del temple. Aquest, poc temps després i per discrepàncies amb els promotors, va abandonar la direcció de l’obra, i l’encàrrec va passar a mans d’Antoni Gaudí.Guadí va treballar 43 anys de la seva vida, fins al 1926, quan va morir atropellat per un tramvia, en la construcció del temple. La Sagrada Família és una mostra de la plenitud artística de Gaudí i va culminar el seu estil naturalista, amb una síntesi de totes les solucions i estils provats fins aleshores. És la gran obra, encara inacabada, del modernisme català i un edifici únic al món, que ha esdevingut tot un símbol de Barcelona. Fa dos anys es va iniciar la construcció de les sis torres centrals del temple , un repte arquitectònic pel qual ha calgut idear un sistema gairebé inèdit: panells tensats amb barres d’acer que es van disposant un sobre l’altre. Les torres ja s'han fet ben visibles a partir d'aquest anys.L’any 2020 la construcció hauria d’estar enllestida fins als "pinacles", el darrer tram parabòlic, i si es compleixen els càlculs, les torres estaran acabades entre el 2021 i 2022. L’arquitecte director de la basílica, Jordi Faulí, explica que un cop alçades les torres de Jesucrist, de la Mare de Déu i dels evangelistes, la intervenció arquitectònica entrarà en la darrera fase, que es vol culminar el 2026.El vídeo, a sobre, explica com es procedeix a la construcció de les torres centrals i mostra com quedarà la Sagrada Família un cop acabada.

