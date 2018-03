Puigdemont diu que seria un «privilegi» que Suïssa fes de mediadora entre Catalunya i Espanya

El líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha afirmat que seria un "privilegi" que Suïssa fes de mediadora internacional entre Catalunya i Espanya. En una roda de premsa en el marc del Festival de Cinema i Fòrum de Drets Humans (FIFDH) que se celebra a Ginebra, i on ha participat en un debat, el president destituït amb l'article 155 ha lloat el país helvètic per la seva "experiència" amb la pau i els drets humans. En aquesta línia, però, ha apuntat que la mediació l'han d'acceptar les dues parts, i ha recordat que Catalunya ja va agrair els països que es van oferir durant la tardor passada, mentre que l'Estat sempre l'ha rebutjat.D'altra banda, Puigdemont ha respost que les mocions de confiança li "agraden", i ha subratllat que ell ja se'n va sotmetre a una, ara fa un any i mig. Aquest diumenge al matí JxCat ha explicat que ha ofert a la CUP una moció de confiança a mitja legislatura per intentar desencallar les negociacions per a la investidura.En la roda de premsa a la ciutat suïssa, Puigdemont ha sentenciat que cal comptar amb els mediadors internacionals "de bona fe" que posin el seu coneixement al servei d'un "diàleg" per intentar trobar solucions al conflicte entre Catalunya i Espanya: "Totes les possibilitats serien benvingudes i ben rebudes", ha asseverat.D'altra banda, i pel que fa a una possible nova moció de confiança, el cap de files de JxCat s'ha limitat a dir que no són cap "dramatisme" i que són una bona eina per saber si es continua comptant o no amb la majoria parlamentària que ha fet confiança a un programa de Govern. Encara sobre les negociacions, Puigdemont ha deixat clar que cal comptar amb la CUP i que no s'imagina cap acord que no passi pels tres partits independentistes de l'arc parlamentari.Finalment, ha reiterat que no s'ha plantejat renunciar al seu escó com a diputat, i ha constatat que li hauria "agradat molt" participar en el debat d'aquest vespre a Ginebra al costat d'algun ministre espanyol.

