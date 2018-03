Colau filtra una enquesta sobre el tramvia per pressionar ERC

El govern municipal de Barcelona, que lidera Ada Colau, no afluixa en la seva pressió a ERC amb la vista posada al ple d'aquesta setmana que debatrà la interconnexió del tramvia per la Diagonal. L'equip de govern ha distribuït una enquesta a l'empresa d'estudis d'opinió Feedback, que havia fet durant molts anys les enquestes per a CiU i La Vanguardia, i l'ha filtrada a TV3 , al diari Ara i a ElDiario.es . S'hi destaca que la meitat dels barcelonins són partidaris de connectar per la Diagonal el tramvia que surt de Francesc Macià i recorre el Baix Llogregat i el que surt de Glòries i recorre el Besòs.L'enquesta afirma que el 48,7% dels barcelonins considera que cal efectuar la connexió del Trambaix i el Trambesòs, mentre que el 29,5% en són contraris i el 14,4% responen que els hi és indiferent. La mostra ampliada als municipis metropolitans eleva el suport al 52%. Divendres el ple debat connectar el tramvia de les Glòries fins a Verdaguer i els republicans van anunciar que hi votaran en contra . Segons l'enquesta que aquest diumenge ha filtrat l'equip de govern de Barcelona en Comú, el 56% dels votants d'ERC està a favor d'un tramvia que recorri tota la Diagonal (no se sap si a favor del projecte de mínims de Colau) i un 27% ho rebutja. L'enquesta pregunta, de fet, per unir tota la Diagonal.La xifra s'eleva al 77% en el cas dels de la CUP, que ho considera una oportunitat perduda per a la gestió pública (l'empresa del Tram és privada). La majoria dels votants de l'antiga CiU són contraris al projecte.

