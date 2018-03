FOTO Els Mossos rescaten una noia que s'havia enfilat a una biga per fer-se una foto

Aquesta és la fotografia per la qual una noia de 14 anys es va jugar la vida i va haver de ser rescatada el passat 11 de març en un terrat de l'Eixample de Barcelona. La jove es va penjar d'una biga exterior d'un edifici de vuit plantes per aconseguir la imatge. Concretament, va passar per sobre la barana del terrat i va agafar-se amb els braços a una estructura mentre un amic la fotografiava, però a l'hora de tornar enrere no se'n va sortir i va deixar-se anar fins una cornisa de la façana a 40 metres d'alçada. En veure's en aquestes circumstàncies, va patir un atac de nervis i es va quedar bloquejada.Poc després els Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana van rebre l'avís de la situació de la menor i van poder-la rescatar. Els agents van agafar-la per les mans i van pujar-la a pols fins al terrat, on va ser atesa amb ferides lleus per un equip del Sistema d'Emergències Mèdiques. Els agents es van posar en contacte amb els seus familiars i al cap de poca estona van arribar al lloc dels fets i se la van endur a casa seva.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)