VÍDEO Javier Pérez Royo: «Qualsevol català podria denunciar ara el jutge Llarena»

"Tots els catalans podrien denunciar el jutge Llarena per haver vulnerat el seu dret de sufragi actiu" Javier Pérez Royo (catedràtic de Dret Constitucional) a #FAQSenflamesTV3 ▶ https://t.co/RycDNbHtdg pic.twitter.com/ENgcuIzOun — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) 17 de març de 2018

El catedràtic de Dret Constitucional Javier Pérez Royo ha anunciat aquest dissabte que qualsevol català podria, ara per ara, denunciar el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, per haver vulnerat el seu "dret de sufragi". Ho ha afirmat al programa Preguntes Freqüents, on també ha dit que ni Oriol Junqueras, ni Joaquim Forn, Jordi Sànchez, ni Jordi Cuixart han comès delictes de rebel·lió. Per tant, ha sentenciat, no haurien de ser a la presó.A més, creu que Llarena hauria de deixar Sànchez participar en el debat d'investidura, i que no fer-ho és prevaricar: "Llarena no només ha vulnerat el dret al sufragi passiu de Sànchez, sinó el dret de sufragi actiu de tots els ciutadans de Catalunya, votessin el que votessin el 21 de desembre". Per tot plegat, ha assegurat que això ja comportaria la nul·litat de la causa.

